"Собираюсь побеждать". Байден заявил, что не снимется с выборов

"Я баллотируюсь и собираюсь снова победить, - сказал Байден во время выступления.

Он обратился к избирателям и заявил, что стал их кандидатом, и они не увидят никакого другого.

"Вы проголосовали за меня, чтобы я стал вашим кандидатом. Никого другого. Они пытаются вытолкнуть меня из гонки. Позвольте мне сказать это настолько четко, насколько это возможно: Я остаюсь в гонке", - сказал он.

Donald Trump is a threat to our democracy, and we cannot let him win. I’m in Madison, Wisconsin talking to folks about what’s at stake in this election. Tune in. https://t.co/ZuU3mbUlYO