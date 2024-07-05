"Собираюсь побеждать". Байден заявил, что не снимется с выборов

Действующий президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что не будет снимать свою кандидатуру с предстоящих президентских выборов в Штатах.

Как сообщает РБК-Украина, об этом сам Байден заявил во время своего выступления перед избирателями.

"Я баллотируюсь и собираюсь снова победить, - сказал Байден во время выступления.

Он обратился к избирателям и заявил, что стал их кандидатом, и они не увидят никакого другого.

"Вы проголосовали за меня, чтобы я стал вашим кандидатом. Никого другого. Они пытаются вытолкнуть меня из гонки. Позвольте мне сказать это настолько четко, насколько это возможно: Я остаюсь в гонке", - сказал он.