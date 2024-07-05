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"Собираюсь побеждать". Байден заявил, что не снимется с выборов

Пятница 05 июля 2024 23:03
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"Собираюсь побеждать". Байден заявил, что не снимется с выборов Фото: Джо Байден (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Действующий президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что не будет снимать свою кандидатуру с предстоящих президентских выборов в Штатах.

Как сообщает РБК-Украина, об этом сам Байден заявил во время своего выступления перед избирателями.

"Я баллотируюсь и собираюсь снова победить, - сказал Байден во время выступления.

Он обратился к избирателям и заявил, что стал их кандидатом, и они не увидят никакого другого.

"Вы проголосовали за меня, чтобы я стал вашим кандидатом. Никого другого. Они пытаются вытолкнуть меня из гонки. Позвольте мне сказать это настолько четко, насколько это возможно: Я остаюсь в гонке", - сказал он.

Президентские выборы в США

5 ноября в США пройдут президентские выборы. Основные кандидаты – действующий президент Джо Байден и экс-президент Дональд Трамп. По данным СМИ, Байден может снять свою кандидатуру, предложив вместо себя Мишель Обаму, супругу бывшего президента Барака Обамы.

Недавно в США прошел первый тур дебатов между действующим президентом Джо Байденом и его главным соперником, экс-президентом Дональдом Трампом. СМИ отметили, что Байден выглядел тихим, его голос был слаб и неаргументирован.

Подробно о том, что нужно знать о президентских дебатах в США - читайте в материале РБК-Украина.

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