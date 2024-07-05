В "Укрэнерго" анонсировали день без отключений света: список дат по областям

В Украине с 9 по 24 июля изменят графики отключений света. В каждой области в один из дней в течение двух недель не будет ограничений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу " Укрэнерго ".

По данным пресс-службы, в другие дни отключения будут происходить согласно графикам облэнерго.

"Это необходимо для того, чтобы были проведены измерения фактического потребления в каждой области. Такие измерения производятся ежегодно - зимой и летом - и позволяют нам более четко прогнозировать режимы работы энергосистемы страны", - говорится в сообщении.

Когда не будет отключений

В случае отсутствия массированных атак на энергетическую инфраструктуру, ориентировочный график режимных измерений таков:

– 9 июля: Днепропетровская область;

– 10 июля: г. Киев;

- 11 июля: Киевская, Хмельницкая области;

- 12 июля: Донецкая, Черниговская, Одесская области;

- 16 июля: Запорожская, Винницкая, Ровенская области;

- 18 июля: Волынская, Львовская, Черновицкая области;

- 19 июля: Тернопольская; Полтавской, Херсонской, Закарпатская области;

- 23 июля: Черкасская, Харьковская, Николаевская области;

- 24 июля: Житомирская, Ивано-Франковская, Сумская, Кировоградская области.

Для чего это нужно

Как отметили "Укрэнерго", день без отключений позволит определить, сколько именно сейчас, летом, потребляет каждая область без применения ограничений, и сколько каждой области требуется электроэнергии для жизнедеятельности. "Полученные результаты учитывают изменения в количестве населения и размещении предприятий", - говорится в сообщении.

Также анализ этих данных позволит в дальнейшем обеспечить более равномерное и корректное распределение существующей в системе мощности между регионами.

Кроме того, мы сможем получить более точные данные о том, как развивать энергосистему, повышая ее устойчивость к российским атакам. То есть, это позволит более точно определить, где нужно реализовать проекты по децентрализованной генерации в первую очередь и просчитать оптимальные решения для каждого региона", – пояснили в "Укрэнерго".