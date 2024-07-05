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ДРГ в Сотницком Казачке. Хочет ли РФ расширить фронт: что говорят военные

Пятница 05 июля 2024 12:29
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ДРГ в Сотницком Казачке. Хочет ли РФ расширить фронт: что говорят военные Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Российская ДРГ пыталась зайти в село Сотницкий Казачок, что находится вдоль границы с РФ. Сейчас продолжаются мероприятия по их ликвидации.

Об этом заявил спикер Оперативно-тактической группировки войск "Харьков" Юрий Повх, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Сотницкий Казачок - это очень маленькое село, буквально полоса вдоль границы с РФ. Речь идет буквально о сотнях метров украинской земли, на которые попыталась зайти российская ДРГ. Продолжаются мероприятия по выявлению остатков этой ДРГ и их ликвидации", - заявил он.

При этом Повх не ответил напрямую, зачищено ли село.

"Мы не комментируем тактические действия наших войск в режиме реального времени. Когда произойдет завершение действия, тогда мы обязательно сообщим об этом", - добавил он.

Ситуация в селе Сотницкий Казачок

Российские силы в течение последних дней предпринимают попытки обострить ситуацию на севере Харьковской области. В частности, зафиксирована попытка прорыва диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в село Сотницкий Казачок.

По данным аналитиков, противнику удалось частично закрепиться в населенном пункте. Однако официальные власти и военные эту информацию опровергают, уверяя, что ведутся активные действия по ликвидации остатков вражеской группы.

Детальнее читайте в материале РБК-Украина.

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