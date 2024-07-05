ДРГ в Сотницком Казачке. Хочет ли РФ расширить фронт: что говорят военные

Российская ДРГ пыталась зайти в село Сотницкий Казачок, что находится вдоль границы с РФ. Сейчас продолжаются мероприятия по их ликвидации.

Об этом заявил спикер Оперативно-тактической группировки войск "Харьков" Юрий Повх, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Сотницкий Казачок - это очень маленькое село, буквально полоса вдоль границы с РФ. Речь идет буквально о сотнях метров украинской земли, на которые попыталась зайти российская ДРГ. Продолжаются мероприятия по выявлению остатков этой ДРГ и их ликвидации", - заявил он.

При этом Повх не ответил напрямую, зачищено ли село.

"Мы не комментируем тактические действия наших войск в режиме реального времени. Когда произойдет завершение действия, тогда мы обязательно сообщим об этом", - добавил он.