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Заводы, банки и не только. США ввели новые масштабные санкции против России

Четверг 14 сентября 2023 17:18
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Заводы, банки и не только. США ввели новые масштабные санкции против России Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Соединенные Штаты Америки сегодня, 14 сентября, ввели новый пакет санкций против России. Под ограничения попали заводы, банки и суда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минфин США.

Ограничения против российских миллиардеров

Под американские санкции попали такие лица:

  • Искандар Махмудов;
  • Андрей Бокарев;
  • Игорь Алтушкин.

Отмечается, что под ограничения попали 24 физических лица, среди них есть граждане Грузии и Польши.

Какие предприятия попали под ограничения

  • "Автоваз";
  • "Москвич";
  • "Трансмашхолдинг";
  • "Росавтодор";
  • НПО "Сатурн";
  • "Синко-Банк";
  • "Русская медная компания";
  • "Объединенная металлургическая компания";
  • "Соллерс".

Минфин США уточняет, что кроме российских компаний, под санкции попали юридические лица из Бельгии, ОАЭ, Словении, Турции и ЦАР. Всего под американские рестрикции попали почти 150 юридических лиц.

Также США ввели санкции против двух плавучих танкеров-хранилищ с флагом Панамы.

Министр финансов США Джанет Йеллен уточнила, что новые санкции нацелены против российской элиты и российской промышленной базы, финансовых институтов и поставщиков технологий.

Информация от Reuters

Издание пишет, что администрация президента США Джо Байдена планирует добавить в список санкций пять турецких компаний и одного гражданина Турции.

"Внесенные в санкционный список, включающий судоходные и торговые компании, обвиняются в помощи по ремонту судов, связанных с Министерством обороны России, которые подпадают под санкции, и помощи в передаче "товаров двойного назначения", - говорится в материале.

США усиливают санкционное давление на Россию

Представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер заявлял, что США будут внимательно следить за результатами встречи российского диктатора Владимира Путина с его северокорейским коллегой Ким Чен Ыном, и готовы наложить на страны новые санкции, в случае согласования поставок оружия.

Госсекретарь США Энтони Блинкен до этого говорил, что причастные к российским псевдовыборам на оккупированных территориях Украины рискуют попасть под санкции США.

На прошлой неделе Министерство торговли США на 180 дней отозвало экспортные привилегии у российской компании "Электроком ВПК" и ее сотрудников. Их считают причастными к помощи в обходе санкций против РФ.

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