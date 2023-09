Подают снаряды и спасают людей. Главное о британских дронах Malloy для ВСУ

О поставках дронов компании Malloy Aeronautics сообщалось еще несколько месяцев назад. Например, в июле 2023 года Лондон объявил о передаче БПЛА для нужд украинской армии.

"Беспилотные летательные аппараты, такие как дроны Malloy, могут перемещать технику, оружие и даже раненых с линии фронта, и являются частью нашего пакета помощи Украине", - говорилось в сообщении британского Минобороны.

На днях перед Международной выставкой-ярмаркой вооружений DSEI Event снова решили продемонстрировать их возможности.

The UK has donated Malloy heavy-lift drones to Ukraine, which can carry supplies & weaponry to the front line.



Malloy & Hydra drones will be on display @DSEI_event this week.



Watch to learn how these cutting-edge drones can provide critical support to operations pic.twitter.com/4sX0GD88cy