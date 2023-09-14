Подают снаряды и спасают людей. Главное о британских дронах Malloy для ВСУ

Великобритания передала Украине тяжелые беспилотники Malloy. На днях британское Минобороны опубликовало видео, на котором демонстрирует возможности этих БПЛА.

О характеристиках дронов и о том, на что они способны, - в материале РБК-Украина.

Больше дронов для Украины

О поставках дронов компании Malloy Aeronautics сообщалось еще несколько месяцев назад. Например, в июле 2023 года Лондон объявил о передаче БПЛА для нужд украинской армии.

"Беспилотные летательные аппараты, такие как дроны Malloy, могут перемещать технику, оружие и даже раненых с линии фронта, и являются частью нашего пакета помощи Украине", - говорилось в сообщении британского Минобороны.

На днях перед Международной выставкой-ярмаркой вооружений DSEI Event снова решили продемонстрировать их возможности.

The UK has donated Malloy heavy-lift drones to Ukraine, which can carry supplies & weaponry to the front line.



Malloy & Hydra drones will be on display @DSEI_event this week.



Watch to learn how these cutting-edge drones can provide critical support to operations pic.twitter.com/4sX0GD88cy — Ministry of Defence (@DefenceHQ) September 11, 2023

На кадрах эвакуация раненого солдата с помощью дрона Malloy. И это лишь одна из функций, которые он может выполнять на поле боя.

На данный момент нет данных о том, сколько таких беспилотников получила Украина. Но есть некоторые сведения об их применении в российско-украинской войне.

Malloy Aeronautics. Что известно о производителе

Malloy Aeronautics основана в 2012 году инженером и пилотом Крисом Маллоем. Офис находится недалеко от Лондона, компания занимается производством электрических грузовых беспилотников с вертикальным взлетом и посадкой (eVTOL) по военным стандартам.

Крис Маллой также известен тем, что в 2006 году спроектировал Hoverbike P1. Аппарат имел мотоциклетную посадку, руль и два винта. Следующим прототипом стал полностью электрический одноместный Hoverbike P2 с четырьмя винтами. Разработка обоих проектов на сегодня прекращена.

Идея электрических дронов заинтересовала армию США. Американские военные считают, что за грузовыми БПЛА с вертикальным взлетом будущее. Выполненные по технологии eVTOL дроны способны обеспечивать логистику: доставлять еду, оборудование, топливо и боеприпасы.

Исследовательская лаборатория армии США (ARL) называет дроны eVTOL "амазонками на поле боя". И работает над снижением рисков, связанных с доставкой грузов в боевых условиях. Армия США полагает, что с помощью подобных БПЛА сможет свести к минимуму угрозы для логистического персонала.

На данный момент идут работы над увеличением емкости аккумуляторных батарей, массы полезной нагрузки, скорости и операционной дальности. Также долгосрочной целью является разработка беспроводной зарядки, чтобы дроны можно было заряжать прямо во время полета к месту назначения.

Какие квадрокоптеры выпускает Malloy Aeronautics

На сайте производителя представлены три модели - T80, T150 и T400. И судя по всему, цифровая часть в названиях обозначает максимальную массу полезной нагрузки в фунтах.

Начальный T80 способен поднять до 30 кг (80 фунтов), его рабочий диапазон составляет 55+ километров, а крейсерская скорость - 25 м/с (90 км/ч).

Средний T150 поднимает до 68 кг (150 фунтов), имеет рабочий диапазон 70+ километров и крейсерскую скорость 30 м/с (100 км/ч). Топовый T400 берет до 180 кг (400 фунтов), имеет такой же рабочий диапазон и скорость до 35 м/с (125 км/ч).

Особый интерес представляют последние две модели, поскольку они используются Вооруженными силами Украины.

Malloy T50/TRV150

Великобритания впервые объявила о передаче Украине квадрокоптеров Malloy в мае 202у года. Эти поставки стали частью пакета военной помощи на 300 млн фунтов стерлингов от правительства тогда еще премьера Бориса Джонсона.

По данным Sky News, в партию вошли Malloy T50, испытания которых проводила Королевская морская пехота. Они также исполнены в версии TRV150, что означает "тактическая машина снабжения".

Они имеют восемь пропеллеров и восемь электродвигателей, источником питания выступают аккумуляторы. Батареи легко заменяются, что сокращает время подготовки к миссии. Беспилотник имеет фиксированное шасси и дублированную авионику.

Для управления полетом нужен ноутбук, а пилот с безопасного места может расставлять путевые точки для доставки. TRV150 способен приземлиться для выгрузки либо же сбросить груз. Прошел успешные испытания в условиях пустыни, дождя, снега и порывистого ветра.

Пропеллерные стрелы и шасси складываются до компактных размеров, а весь дрон помещается в кейс среднего размера, который может переносить один человек.

Очевидно, Malloy T50 давно применяются украинской армией. Например, в конце мая российские СМИ сообщили об уничтожении якобы такого дрона в Курской области на границе с Украиной.

Фото: якобы сбитый Malloy T50 в Курской области (t.me/shot_shot)

На нем якобы была закреплена мина, а в корпусе был установлен ретранслятор для управления в случае потери основного канала связи. Официально украинская сторона не заявляла о потерях Malloy T50 за пределами страны.

Malloy T400

Как пишет профильный ресурс Defence Express, летом 2022 года Лондон инициировал создание международной фонда для помощи Украины. Программа финансирования была разделена на несколько раундов срочных торгов. Первый раунд завершился 15 февраля 2023, и среди поставщиков была Malloy Aeronautics.

Так как поставка дронов в рамках первых раундов ожидалась до конца июля 2023 года, издание полагает, что речь шла уже о тяжелых T400/TRV400.

Они способны доставлять еду, воду, медикаменты, одежду, топливо, оружие и боеприпасы. Максимальная нагрузка увеличена до 180 килограмм, а скорость - до 126 км/ч. Дальность полета с полной нагрузкой составляет 19 км, без - 70+ км.

T400 имеет восемь пропеллеров в четырех местах, соединенных на стойках под углом 45 градусов, восемь электродвигателей, а в качестве источника питания используются аккумуляторы.

Для повышения безопасности у него есть резервная авионика, приводы и аккумуляторная система. И компания-производитель позиционирует T400 как беспилотник для военных целей.

"Его можно использовать для перевозки пациентов с места аварии или катастрофы, а также для эвакуации раненых солдат с поля боя в военный госпиталь", - говорится в описании.

Собственно, на последнем факторе акцентировало Минобороны Британии, публикуя видео о тяжелых БПЛА для Украины.

Эксперты Defence Express сомневаются в безопасности такого применения. В Украине идет война высокой интенсивности, а российские силы применяют различные средства подавления украинских беспилотников: от глушения связи с оператором и спутниковой навигации до перехвата или прямого уничтожения.

В таких условиях срок службы коммерческих дронов на поле боя составляет до 6 вылетов. У специализированных, имеющих устойчивость к РЭБ, но может быть несколько больше.

"По этой причине нужно дважды подумать, прежде чем использовать дрон для воздушной эвакуации. По этой же причине Украина получила много бронированных медицинских машин", - подчеркивают в Defence Express.

Отметим, по состоянию на сегодня в открытых источниках нет данных о применении Malloy T400 в Украине.

