Экс-главу Минздрава Степанова заочно арестовали: детали дела

ВАКС заочно арестовал бывшего министра здравоохранения Максима Степанова. Он подозревается в участии в коррупционной схеме на 450 млн гривен за время правления на госпредприятии "Полиграфический комбинат "Украина".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу САП и источники в правоохранительных органах.

"ВАКС арестовал экс-начальника ГП "Полиграфкомбинат", подозреваемого в завладении средствами госпредприятия на сумму более 450 млн грн", - говорится в сообщении.

Отметим, что по данным источников РБК-Украина, речь идет о Максиме Степанове, который ранее возглавлял Минздрав.

В начале 2023 года он уехал за границу. Поэтому экс-министра арестовали заочно.

Детали дела

В июле 2023 года НАБУ и САП разоблачили масштабную коррупционную схему - почти полмиллиарда гривен убытков государственному предприятию "Полиграфический комбинат "Украина".

Для раскрытия преступления была создана международная следственная группа из следователей Эстонии и Франции.

В 2013 году тогдашний глава "Полиграфкомбината" Степанов приобрел на подставных лиц эстонскую компанию, выразив иностранным партнерам обязательное требование сотрудничества - поставки продукции через "нужную" компанию.

В дальнейшем организовал закупку материалов для изготовления паспортов граждан Украины, ID-карты, водительского удостоверения через эту компанию. Эта компания-прокладка закупала материалы напрямую у производителей, после чего перепродавала их госпредприятию по завышенной в 4-6 раз стоимости.

В течение 2013-2016 годов из-за этой схемы участникам удалось "заработать" около полумиллиарда гривен.

НАБУ выяснило, что Степанов скрыл продажу 45% своих акций в предприятии, стоимость которых оценивается в 100 тысяч долларов, другой подконтрольной компании за 1,35 млн долларов.

Далее он их задекларировал, чем фактически получил возможность использовать их. Часть средств - 150 тысяч долларов перевел на счета близких лиц.

Также экс-директор запатентовал на подконтрольную компанию (использовавшуюся для закупок) право интеллектуальной собственности на имплантированные защитные элементы, используемые в украинских паспортах.

Таким образом, каждый гражданин, получая документ, не только переплачивал стоимость вследствие завышений при закупках, но и "донатил" чиновнику за его "интеллектуальный взнос".

Однако схему удалось ликвидировать. В начале 2022 года правительство изменило технические требования и изображения защитных элементов украинских документов, что дало избавиться от зависимости от результатов "интеллектуального труда" экс-руководителя "Полиграфкомбината".

Напомним, что НАБУ объявило подозрение экс-министру по этому делу 21 июля. Кроме него, в деле фигурируют еще 4 человека.

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