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В Донецке сообщают о "прилетах", над городом поднялся дым (фото)

Донецк, Четверг 14 сентября 2023 18:01
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В Донецке сообщают о "прилетах", над городом поднялся дым (фото) Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

В оккупированном Донецке сегодня, 14 сентября, прогремели взрывы, над городом поднялся дым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

"Путиловка сейчас", - говорится в сообщении.

В Донецке сообщают о &quot;прилетах&quot;, над городом поднялся дым (фото)

Фото: "Прилет" в Донецке (t.me/itsdonetsk)

Путиловкой в Донецке называют один из районов города, который расположен недалеко от железнодорожного вокзала.

В Донецке сообщают о &quot;прилетах&quot;, над городом поднялся дым (фото)

Фото: "Прилет" в Донецке (t.me/itsdonetsk)

Позже была опубликована другая фотография с уточнением того, что это произошло в Киевском районе Донецка.

Больше никакой другой информации о "прилетах" не сообщается.

Ситуация в Донецке

Отметим, что россияне оккупировали Донецк в 2014 году. В последнее время в городе регулярно сообщают о "бавовне".

Например, 4 сентября россияне заявили о якобы атаке по центру города. Тогда же под ударом оказались Ворошиловский и Киевский районы. В частности, 14 августа сообщалось о "прилете" по захватчикам в районе завода "Топаз".

Ранее сообщалось, что во временно оккупированном Донецке сильный пожар. Россияне жаловались на якобы обстрелы.

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