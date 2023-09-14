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Сырский показал, как украинские военные сбили вражеский "Орлан"

Украина, Четверг 14 сентября 2023 15:22
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Сырский показал, как украинские военные сбили вражеский "Орлан" Фото: Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Силы обороны Украины с помощью ЗРК "Стрела-10" уничтожили вражеский беспилотник "Орлан".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского.

"Российский "Орлан" долетался", - говорится в сообщении.

Сырский сообщил, что это результат работы 14-й отдельной механизированной бригады.

На видео можно увидеть, как бойцы ВСУ с помощью ЗРК "Стрела-10" уничтожили вражескую цель.

ВСУ уничтожают вражескую технику и личный состав россиян

Недавно украинские артиллеристы с помощью аэроразведчиков ударили по группе пехоты российских оккупантов на Бахмутском направлении.

За прошедшие сутки, 13 сентября, Вооруженные силы Украины уничтожили еще около 300 российских оккупантов и 24 единицы вражеской техники на Таврическом направлении.

Также в сети появились спутниковые снимки с геолокацией российского комплекса ПВО "Триумф" в Евпатории, который сегодня могли уничтожить украинские военные.

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