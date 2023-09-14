Сырский показал, как украинские военные сбили вражеский "Орлан"
Силы обороны Украины с помощью ЗРК "Стрела-10" уничтожили вражеский беспилотник "Орлан".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского.
"Российский "Орлан" долетался", - говорится в сообщении.
Сырский сообщил, что это результат работы 14-й отдельной механизированной бригады.
На видео можно увидеть, как бойцы ВСУ с помощью ЗРК "Стрела-10" уничтожили вражескую цель.
ВСУ уничтожают вражескую технику и личный состав россиян
Недавно украинские артиллеристы с помощью аэроразведчиков ударили по группе пехоты российских оккупантов на Бахмутском направлении.
За прошедшие сутки, 13 сентября, Вооруженные силы Украины уничтожили еще около 300 российских оккупантов и 24 единицы вражеской техники на Таврическом направлении.
Также в сети появились спутниковые снимки с геолокацией российского комплекса ПВО "Триумф" в Евпатории, который сегодня могли уничтожить украинские военные.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.