Сырский показал, как украинские военные сбили вражеский "Орлан"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского .

"Российский "Орлан" долетался", - говорится в сообщении.

Сырский сообщил, что это результат работы 14-й отдельной механизированной бригады.

На видео можно увидеть, как бойцы ВСУ с помощью ЗРК "Стрела-10" уничтожили вражескую цель.

ВСУ уничтожают вражескую технику и личный состав россиян

Недавно украинские артиллеристы с помощью аэроразведчиков ударили по группе пехоты российских оккупантов на Бахмутском направлении.

За прошедшие сутки, 13 сентября, Вооруженные силы Украины уничтожили еще около 300 российских оккупантов и 24 единицы вражеской техники на Таврическом направлении.

Также в сети появились спутниковые снимки с геолокацией российского комплекса ПВО "Триумф" в Евпатории, который сегодня могли уничтожить украинские военные.