ВСУ освободили Андреевку, - Маляр
Вооруженные силы Украины освободили Андреевку Бахмутского района Донецкой области.
Об этом сообщает заместитель министра обороны Анна Маляр, РБК-Украина со ссылкой на ее Telegram.
"Андреевка наша", - подчеркнула Маляр.
По словам заместителя министра обороны, украинские военные движутся вперед.
Она также отметила, что на северном фланге враг пытается отбить утраченные позиции. А тем временем на южном успешно продвигаются ВСУ.
Основные бои, по словам Маляр, сейчас продолжаются в районах Андреевки, Курдюмовки, Клещеевки.
"И у нас там хорошие новости. Закрепляемся на занятых позициях", - добавила замминистра.
Ситуация на фронте
Украинские военные продолжают выбивать противника с юга Украины. Их цель - зачистить полосу от левого берега минимум на 10-15 км.
При этом недавно Маляр отмечала, что оккупанты не хотят оставлять утраченные позиции на юге, поэтому Силам обороны приходится защищать их от вражеских штурмов.
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