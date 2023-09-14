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Россияне перебрасывают старую военную технику из Крыма в материковую Украину, - АТЕШ

Четверг 14 сентября 2023 18:33
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Россияне перебрасывают старую военную технику из Крыма в материковую Украину, - АТЕШ Иллюстративное фото: (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

На железнодорожной станции временно оккупированного Джанкоя партизаны заметили российскую военную технику, которая, вероятно, направляется на материковую Украину. В частности, оккупанты перебрасывают старые грузовые автомобили и гусеничную технику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение партизанского движения "АТЕШ" в Telegram.

"Наш агент сообщает, что на железнодорожной станции "Джанкой" находится склад российской военной техники. Направляется, видимо, в сторону материковой Украины", - говорится в сообщении.

Речь идет о грузовых автомобилях, закрытых вагонах и крытой гусеничной технике. Партизаны добавляют, что эта техника уже старая и очевидно может испортиться в любой момент.

"Из-за значительных потерь в технике рашисты вынуждены расконсервировать старый хлам. Они сажают своих военных на технику, что с большим шансом сломается в самый неподходящий для них момент. Но рашисты не ценят жизнь, даже своих людей", - заявили партизаны.

Фото: Россияне опрокидывают старую военную технику из Крыма в материковую Украину (t.me/atesh_ru)

Ситуация в Крыму

В последние месяцы во временно оккупированном Крыму все чаще случаются всевозможные взрывы. Иногда это касается ударов по российскому флоту, иногда ракетным или дроновым атакам на полуостров или Крымский мост.

В частности, 23 августа украинские защитники смогли уничтожить зенитный ракетный комплекс С-400 возле села Еленовка в Крыму.

А 24 августа украинские разведчики провели спецоперацию на полуострове, во время которой они ликвидировали вражеских солдат и уничтожили лодки.

Кроме того, недавно на окраине Бахчисарая партизаны обнаружили базу размещения военной техники и личного состава Вооруженных сил РФ.

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