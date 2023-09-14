Силы обороны нанесли удар по двум кораблям РФ в Черном море

Бойцы Сил обороны Украины утром четверга, 14 сентября, нанесли удар по двум патрульным кораблям РФ в Черном море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СтратКом ВСУ.

Как рассказали в ведомстве, удар был нанесен по двум патрульным кораблям РФ типа "Василий Быков". Они получили некоторые повреждения.

"14.09.2023 утром Силы обороны нанесли удар по двум патрульным кораблям проекта 22160 типа "Василий Быков" оккупационного флота РФ в юго-западной части Черного моря", - говорится в сообщении.

Корабли типа "Василий Быков" – серия российских патрульных кораблей (корветов) 3-го ранга. Они обладают управляемым ракетным вооружением ближней и далекой морской зоны. Первые русские корабли с применением модульной концепции вооружения.

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Напомним, по бухте временно оккупированного Севастополя был нанесен ракетный удар.

В результате атаки повреждены подлодка и десантный корабль оккупантов, а также завод судоремонтный завод им. С. Орджоникидзе.

Эту информацию подтвердили в Главном управлении разведки.

Все детали украинского исторического удара можете узнать в материале РБК-Украина.

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