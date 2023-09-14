Парламент Болгарии поддержал отмену запрета на импорт украинского зерна

Парламент Болгарии поддержал отмену запрета на импорт украинской агропродукции. Решение было принято после двух часов дебатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на БНТ Новости.

В ходе заседания в парламенте Болгарии выступил министр сельского хозяйства Кирилл Ватев. Он подтвердил, что накануне с ним не обсуждалось предложение отменить запрет. Однако после оценки рисков он признал, что разрешение импорта украинской продукции не навредит экономике.

При этом болгарский министр подчеркнул, что контроль за импортом украинской продукции будет усилен, поскольку она не соответствует стандартам ЕС.

В парламенте также подчеркнули, что пока сегодняшнее решение не действует, поскольку запрет принимали на уровне Европейского союза. Поэтому сейчас ожидается решение Брюсселя.

Болгарская оппозиция уже назвала решение парламента "изменой".

"Это чистая вода национальная измена не потому, что мы не за свободный рынок, а потому, что мы не можем поставить наших производителей зерна в ситуацию, когда они будут неконкурентоспособными", - заявил Деян Николов из партии "Возрождение".

Реакция Украины

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал решение болгарского парламента. Он поблагодарил премьер-министра Николая Денкова и болгарских парламентариев.

"Болгария демонстрирует пример подлинной солидарности", - отметил глава государства.

Что этому предшествовало

Напомним, Европейский союз разрешил пяти странам ввести запрет на продажу украинской пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника на внутреннем рынке, разрешив при этом транзит. Срок действия этого запрета истекает 15 сентября.

Польша, Румыния, Словакия и Венгрия призывают ЕС продлить запрет на импорт украинского зерна.

Однако в Болгарии сделали неожиданный шаг. Вчера комитет по экономической политике и инновациям парламента Болгарии одобрил предложение о том, что страна не желает продолжать запрет на импорт украинских товаров.

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