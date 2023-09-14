ВМС о возможном перемещении судов из Севастополя: Корабль - не игла, его не спрячешь

Перемещение российских судов из Севастополя в другие места не поможет обезопасить их от потенциальных атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Военно-морских сил ВСУ Дмитрия Плетенчука в эфире "Радио Свобода" .

Он отметил, что в Крыму еще много заводов, куда можно переместить корабли. Однако уберечь их от атак не так просто.

"Их можно даже в Казань отогнать, условно. Там есть и другие заводы, действительно. Тот самый "Лиман" в Керчи или "Феодосия". Заводов хватает. Но ведь корабль - это не игла, его не спрячешь. Никак. Поэтому здесь без вариантов. Но мы можем ожидать чего угодно. Это Россия", - сказал Плетенчук.

Спикер отметил, что если морские пути станут единственным логистическим коридором для оккупантов, чтобы поставлять ресурсы на юг Украины, у российских войск могут возникнуть проблемы.

"Они могут оказаться в таком состоянии, что у них может остаться только морская логистика. И для них это будет проблемой. Потому что там не очень легкая навигация. Это, во-первых. Ну, и, во-вторых, даже если они будут использовать те же порты Бердянска или Мариуполя, хочу напомнить, что в Бердянске они также потеряли большой десантный корабль. Просто в порту. И еще два были повреждены, существенно повреждены. Они до сих пор находятся на ремонте", - добавил он.

Атака на Севастополь

Ночью 13 сентября в Севастополе раздались взрывы. Позже Минобороны РФ заявило о якобы атаке 10 крылатых ракет по судоремонтному заводу им. С. Орджоникидзе.

После этого на территории Севастопольского морского завода возник пожар, его зафиксировали спутники NASA. Возгорание произошло в Южной и Корабельной бухтах Севастополя.

По предварительным данным, из-за атаки был поврежден большой десантный корабль "Минск" и дизель-электрическая подлодка "Ростов-на-Дону".

В ГУР подтвердили, что Украина нанесла удары по российским военно-морским целям и портовой инфраструктуре в Севастополе, но официально не сообщили, каким образом.

В то же время Sky News со ссылкой на украинские и западные источники сообщило, что удар был нанесен крылатыми ракетами Storm Shadow.

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