ua en ru
Чт, 14 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Оккупанты атаковали двух мирных жителей Херсонской области

Четверг 14 сентября 2023 17:36
UA EN RU
Оккупанты атаковали двух мирных жителей Херсонской области Иллюстративное фото: оккупанты атаковали двух мирных жителей Херсонской области (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские военные атаковали двух мужчин вблизи села Михайловка Бериславского района Херсонской области. Они получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА в Telegram.

"Российская армия атаковала гражданских, находившихся в поле возле Михайловки. Ранения получили двое мужчин, 37 и 42 лет", - сказано в сообщении ведомства.

В ОВА уточняют, что мужчин уже госпитализировали, они получают необходимую медицинскую помощь.

Обстрелы Херсонской области

Напомним, российские войска регулярно обстреливают правобережную часть Херсонской области, которая еще в прошлом году находилась под их контролем.

Враг бьет при помощи артиллерии и другого вооружения. В результате террористических атак гибнут и получают ранения мирные жители.

Сегодня, 14 сентября, ночью из-за обстрела села Новодмитровка Белозерской общины погиб 6-летний мальчик, ранен его 13-летний брат и еще трое взрослых.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонская область Война России против Украины
NEWS
Украина "Нептунами" уничтожила ПВО в Евпатории стоимостью 1,2 млрд долларов, - источники
Украина "Нептунами" уничтожила ПВО в Евпатории стоимостью 1,2 млрд долларов, - источники
DAILY
Кто в Украине отвечает за коррупцию. Или почему у Зеленского решили не играть на поле НАБУ
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Кто в Украине отвечает за коррупцию. Или почему у Зеленского решили не играть на поле НАБУ