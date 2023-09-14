Оккупанты атаковали двух мирных жителей Херсонской области

Российские военные атаковали двух мужчин вблизи села Михайловка Бериславского района Херсонской области. Они получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА в Telegram .

"Российская армия атаковала гражданских, находившихся в поле возле Михайловки. Ранения получили двое мужчин, 37 и 42 лет", - сказано в сообщении ведомства.

В ОВА уточняют, что мужчин уже госпитализировали, они получают необходимую медицинскую помощь.

Обстрелы Херсонской области

Напомним, российские войска регулярно обстреливают правобережную часть Херсонской области, которая еще в прошлом году находилась под их контролем.

Враг бьет при помощи артиллерии и другого вооружения. В результате террористических атак гибнут и получают ранения мирные жители.

Сегодня, 14 сентября, ночью из-за обстрела села Новодмитровка Белозерской общины погиб 6-летний мальчик, ранен его 13-летний брат и еще трое взрослых.