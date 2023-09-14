Украинские пилоты опробовали истребители Gripen в Швеции, - СМИ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на письменное заявление министра обороны Швеции Пола Йонсона, которое цитирует Aftonbladet .

"Ориентационная подготовка завершена, и согласно докладу, который я получил от Сил обороны, подготовка прошла хорошо", - говорится в заявлении.

Отметим, что ориентационная подготовка включает испытательные полеты как на самолетах, так и на тренажерах, а также брифинги для наземного персонала.

"Как мы уже заявляли ранее, мы не исключаем отправку Gripen в Украину, но опыт, полученный во время обучающей программы, сейчас должен стать основой для текущей работы по определению условий для этого", - говорит Йонсон.

Истребители Gripen

В конце мая правительство Швеции разрешило украинским пилотам пройти тренировку на Gripen.

В Офисе президента Украины сообщили, что передачу Украине шведских Gripen следует согласовывать с другими странами, как и поставки F-16.

При этом премьер Швеции Ульф Кристерссон заявлял, что стране нужны самолеты для собственной обороны, ведь заявка государства на вступление в НАТО еще не завершена. Но он не исключил передачу Украине истребителей в будущем.

Хотя недавно СМИ сообщило, что правительство Швеции рассмотрит возможность предоставления Украине истребителей.

Добавим, что Saab JAS 39 Gripen является многоцелевым истребителем четвертого поколения, который был разработан с учетом универсальности. Формально он относится к классу истребителей, но его задумывали как многоцелевой самолет, способный выполнять разные задачи.

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