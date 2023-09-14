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Байден назначил нового спецпредставителя по вопросам экономического восстановления Украины

Четверг 14 сентября 2023 20:39
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Байден назначил нового спецпредставителя по вопросам экономического восстановления Украины Фото: Пенни Прицкер (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Президент Соединенных Штатов Джо Байдена назначил нового специального представителя США по вопросам экономического восстановления Украины. Им стала Пенни Прицкер.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу посольства США в Украине.

"Сегодня я с гордостью объявляю, что назначаю Пенни Прицкер новой Специальной представительницей США по вопросам экономического восстановления Украины", - заявил американский лидер.

Он отметил, что Прицкер будет работать в тесном сотрудничестве с правительством Украины, а также союзниками и партнерами, международными финансовыми учреждениями и частным сектором. Она будет направлять усилия Соединенных Штатов на помощь в восстановлении украинской экономики.

"Госпожа Притцкер также будет работать с другими международными партнерами Украины, в том числе через координационную платформу "Большой семерки", чтобы международные усилия были взаимодополняющие и взаимно усиливали друг друга, а также поощрять международных партнеров продолжать усиливать свою поддержку насущных потребностей Украины в восстановлении экономики", - заявил Байден.

Кроме того, Притцкер будет помогать украинскому правительству осуществлять реформы, необходимые для укрепления украинской экономики, а также работать с Украиной, чтобы позаботиться о том, чтобы начиная восстановление, Украина становилась крепче.

Помощь бюджета Украины от США

США обязались предоставить бюджету Украины в 2023 году помощь в виде грантов на 9,9 млрд долларов, при этом ЕС предоставит 18 млрд евро на макрофинансовую помощь в виде льготных кредитов.

В следующем году Украине нужно от 12 до 14 млрд долларов финансовой помощи от США, поскольку расходы бюджета остаются высокими на фоне российского вторжения.

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