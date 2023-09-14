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Байден назначит спецпредставителя по вопросам восстановления экономики Украины, - NYT

Четверг 14 сентября 2023 17:58
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Байден назначит спецпредставителя по вопросам восстановления экономики Украины, - NYT Фото: Пенни Прицкер (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Президент Соединенных Штатов Джо Байден назначит бывшего министра торговли Пенни Прицкер специальным представителем по вопросам восстановления экономики Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Издание отмечает, что новая должность свидетельствует о том, что администрация Байдена обеспокоена долгосрочным экономическим выживанием Украины, несмотря на продолжающуюся войну с Россией.

В своем заявлении Байден отметил, что Прицкер "будет направлять усилия США по восстановлению украинской экономики", работая с правительством Украины, союзниками США, международными финансовыми институтами и частным сектором.

По словам одного из высокопоставленных представителей администрации, который говорил на условиях анонимности, поскольку назначение еще не было официальным, 64-летняя Прицкер будет поощрять инвестиционные стратегии в Украине, а также привлекать государственные и частные инвестиции из других стран.

В ближайшие недели она планирует посетить Украину, чтобы оценить состояние ее экономики и встретиться с политическими и деловыми лидерами.

Белый дом объявит о назначении Прицкер в четверг. Она будет работать в Госдепартаменте, подчиняясь госсекретарю Энтони Блинкену.

Помощь бюджету Украины от США

США обязались предоставить бюджету Украины в 2023 году помощь в виде грантов на 9,9 млрд долларов, при этом ЕС предоставит 18 млрд евро в макрофинансовую помощь в виде льготных кредитов.

В следующем году Украине нужно от 12 до 14 млрд долларов финансовой помощи от США, поскольку расходы бюджета остаются высокими на фоне российского вторжения.

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