ua en ru
Пт, 28 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Дебаты Байдена и Трампа. CNN подвел итоги и как они повлияли на выбор американцев

США, Пятница 28 июня 2024 09:53
UA EN RU
Дебаты Байдена и Трампа. CNN подвел итоги и как они повлияли на выбор американцев Фото: резульаты дебатов Байдена и Трампа в США (РБК-Украина)
Автор: Ярослава Борзова

Около 8 из 10 американских избирателей заявили, что теледебаты кандидатов в президенты США Джо Байдена и Дональда Трампа почти никак не повлияли на их выбор.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты опроса CNN.

Так, 81% американцев заявили, что дебаты не помогли им в выборе президента. Еще 14% сказали, что это заставило их переосмыслить кое-что о кандидатах, но не изменило их выбор, в то время как 5% избирателей заявили, что дебаты кардинально повлияли на их выбор президента.

По итогам дебатов действующего американского лидера Джо Байдена и его оппонента Дональда Трампа 67% зрителей признали, что республиканец обыграл действующего президента. 33% считают, что лучше выступил демократ Байден.

При этом до дебатов 55% избирателей ожидали, что Трамп выступит лучше оппонента, 45% - что Байден.

Выборы в США

Напомним, выборы президента США намечены на 5 ноября этого года. Отметим, что, несмотря на проведенные дебаты, ни Байден, ни Трамп официально не являются кандидатами от своих партий. Так, республиканцы должны утвердить кандидатуру своего кандидата в июле, а демократы - в августе.

По данным The New York Times, после дебатов в Демократической партии США заговорили о замене Байдена другим кандидатом на президентских выборах. Как отмечает издание, причиной тому было слабое выступление Байдена на дебатах, неспособность выразить позицию партии и регулярные оговорки.

Детальнее о заявлениях во время дебатов кандидатов на пост президента США, - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Джозеф Байден Дональд Трамп
NEWS
28-й День Конституции. Как принимали основной закон Украины и что было до него
28-й День Конституции. Как принимали основной закон Украины и что было до него
DAILY
Без блэкаута, но с отключениями. Что ждет украинскую энергетику до конца 2024 года
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Без блэкаута, но с отключениями. Что ждет украинскую энергетику до конца 2024 года