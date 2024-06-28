Дебаты Байдена и Трампа. CNN подвел итоги и как они повлияли на выбор американцев

Около 8 из 10 американских избирателей заявили, что теледебаты кандидатов в президенты США Джо Байдена и Дональда Трампа почти никак не повлияли на их выбор.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты опроса CNN .

Так, 81% американцев заявили, что дебаты не помогли им в выборе президента. Еще 14% сказали, что это заставило их переосмыслить кое-что о кандидатах, но не изменило их выбор, в то время как 5% избирателей заявили, что дебаты кардинально повлияли на их выбор президента.

По итогам дебатов действующего американского лидера Джо Байдена и его оппонента Дональда Трампа 67% зрителей признали, что республиканец обыграл действующего президента. 33% считают, что лучше выступил демократ Байден.

При этом до дебатов 55% избирателей ожидали, что Трамп выступит лучше оппонента, 45% - что Байден.