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Кабмин назначил нового главу ГСЧС: что о нем известно

Пятница 28 июня 2024 13:51
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Кабмин назначил нового главу ГСЧС: что о нем известно Фото: Даник Андрей (t.me_s_dsns_telegram)
Автор: Сергей Пышкин

Кабинет министров Украины назначил Андрея Даника главой Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал представителя Кабинета министров в Верховной раде Тараса Мельничука.

Касаемо ГСЧС, в соответствии с решением Кабмина:

  • Даник Андрей Николаевич возглавит Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям;
  • Миронюк Виталий Григорьевич займет должность первого заместителя главы ГСЧС;

В частности:

  • Горбатюк Алла Владимировна уволена с должности заместителя главы Государственной службы Украины по вопросам труда;
  • согласовано назначение Дудки Юрия Степановича главой Золотоношской районной государственной администрации Черкасской области.

Что известно об Андрее Данике

Согласно данным ГСЧС, Даник родился в 1978 году в Кировограде Кировоградской области.

В 2002 году окончил Черкасский институт пожарной безопасности имени Героев Чернобыля Министерства внутренних дел (МВД) Украины по специальности пожарная безопасность.

Служебная деятельность:

  • с июля 1998 года занимал должность начальника караула 79-й самостоятельной государственной пожарной части города Старобешево управления государственной пожарной охраны УМВД Украины в Донецкой области;
  • с 1999 по 2003 годы занимал различные должности в 79-й самостоятельной государственной пожарной части города Старобешево;
  • с мая 2013 года находился в распоряжении главы Главного управления ГСЧС в Донецкой области;
  • с августа 2015 года занимал должность заместителя начальника Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области;
  • с января 2020 года до сентября 2023 возглавил Главное управление ГСЧС в Черкасской области;
  • в сентябре 2023 года был назначен на должность заместителя главы ГСЧС;
  • с 27 февраля 2024 года занимал должность временно исполняющего обязанности главы ГСЧС Украины.

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