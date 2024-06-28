Кабмин назначил нового главу ГСЧС: что о нем известно

Кабинет министров Украины назначил Андрея Даника главой Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал представителя Кабинета министров в Верховной раде Тараса Мельничука.

Касаемо ГСЧС, в соответствии с решением Кабмина: Даник Андрей Николаевич возглавит Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям;

Миронюк Виталий Григорьевич займет должность первого заместителя главы ГСЧС; В частности: Горбатюк Алла Владимировна уволена с должности заместителя главы Государственной службы Украины по вопросам труда;

согласовано назначение Дудки Юрия Степановича главой Золотоношской районной государственной администрации Черкасской области. Что известно об Андрее Данике Согласно данным ГСЧС, Даник родился в 1978 году в Кировограде Кировоградской области. В 2002 году окончил Черкасский институт пожарной безопасности имени Героев Чернобыля Министерства внутренних дел (МВД) Украины по специальности пожарная безопасность. Служебная деятельность: с июля 1998 года занимал должность начальника караула 79-й самостоятельной государственной пожарной части города Старобешево управления государственной пожарной охраны УМВД Украины в Донецкой области;

с 1999 по 2003 годы занимал различные должности в 79-й самостоятельной государственной пожарной части города Старобешево;

с мая 2013 года находился в распоряжении главы Главного управления ГСЧС в Донецкой области;

с августа 2015 года занимал должность заместителя начальника Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области;

с января 2020 года до сентября 2023 возглавил Главное управление ГСЧС в Черкасской области;

в сентябре 2023 года был назначен на должность заместителя главы ГСЧС;

с 27 февраля 2024 года занимал должность временно исполняющего обязанности главы ГСЧС Украины.