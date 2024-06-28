Кабмин назначил нового главу ГСЧС: что о нем известно
Фото: Даник Андрей (t.me_s_dsns_telegram)
Кабинет министров Украины назначил Андрея Даника главой Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал представителя Кабинета министров в Верховной раде Тараса Мельничука.
Касаемо ГСЧС, в соответствии с решением Кабмина:
- Даник Андрей Николаевич возглавит Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям;
- Миронюк Виталий Григорьевич займет должность первого заместителя главы ГСЧС;
В частности:
- Горбатюк Алла Владимировна уволена с должности заместителя главы Государственной службы Украины по вопросам труда;
- согласовано назначение Дудки Юрия Степановича главой Золотоношской районной государственной администрации Черкасской области.
Что известно об Андрее Данике
Согласно данным ГСЧС, Даник родился в 1978 году в Кировограде Кировоградской области.
В 2002 году окончил Черкасский институт пожарной безопасности имени Героев Чернобыля Министерства внутренних дел (МВД) Украины по специальности пожарная безопасность.
Служебная деятельность:
- с июля 1998 года занимал должность начальника караула 79-й самостоятельной государственной пожарной части города Старобешево управления государственной пожарной охраны УМВД Украины в Донецкой области;
- с 1999 по 2003 годы занимал различные должности в 79-й самостоятельной государственной пожарной части города Старобешево;
- с мая 2013 года находился в распоряжении главы Главного управления ГСЧС в Донецкой области;
- с августа 2015 года занимал должность заместителя начальника Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области;
- с января 2020 года до сентября 2023 возглавил Главное управление ГСЧС в Черкасской области;
- в сентябре 2023 года был назначен на должность заместителя главы ГСЧС;
- с 27 февраля 2024 года занимал должность временно исполняющего обязанности главы ГСЧС Украины.
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