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МВФ одобрил решение о транше в 2,2 млрд долларов для Украины

Пятница 28 июня 2024 22:45
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МВФ одобрил решение о транше в 2,2 млрд долларов для Украины Иллюстративное фото: МВФ одобрил решение о транше в 2,2 млрд долларов для Украины (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Украина вскоре получит очередной транш от Международного валютного фонда в размере 2,2 млрд. долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВФ.

Как рассказали в ведомстве, Совет директоров МВФ завершил четвертый пересмотр программы расширенного финансирования в рамках механизма расширенного финансирования для Украины. Это позволило выделить Украине около 2,2 млрд. долларов, которые будут направлены на бюджетную поддержку.

"Несмотря на сложные условия, показатели Украины в рамках программы EFF остаются высокими. Все количественные критерии эффективности к концу марта были достигнуты, а все структурные ориентиры на конец июня были выполнены вовремя или с небольшим опозданием", - заявили в МВФ.

В Фонде отметили, что, несмотря на то, что перспективы остаются чрезвычайно неопределенными, украинская экономика продолжает оставаться устойчивой.

Что предшествовало

Сегодня министр финансов Украины Сергей Марченко рассказал, что Совет директоров МВФ может одобрить четвертый пересмотр программы с Украиной.

Позже премьер-министр Денис Шмигаль уточнил, что в случае одобрения Украина получит транш уже в начале следующей недели.

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