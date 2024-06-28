Британская разведка назвала последствия успешных ударов по российским авиабазам

В последнее время Украина нанесла серию успешных ударов по российским авиабазам, с которых запускали дроны. На какое-то время Россия будет вынуждена сократить количество запусков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Х ( Twitter).

Как отмечается в сводке, поскольку Украина справилась с планами России установить контроль над воздушным пространством над Украиной, Россия была ограничена в своих возможностях использовать свои значительные силы быстрых реактивных самолетов и бомбардировщиков.

Чтобы преодолеть этот недостаток, Россия стала сильно зависеть от широкого использования относительно недорогих беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Они использовались для помех для украинской ПВО и атак на цели, как военные, так и гражданские, за пределами досягаемости ее артиллерии.

ВМС Украины и СБУ 21 июня сообщили, что нанесли удар по 726-му российскому учебному центру ПВО на аэродроме Ейск, Россия. Эта база является одной из как минимум пяти, с которых Россия наносит удары БПЛА по Украине. Сообщается, что в результате этого удара было уничтожено 120 БПЛА разных типов и ранено 9 человек.

По данным британской разведки, в краткосрочной перспективе эти удары приведут к некоторому нарушению способности России использовать БПЛА для нанесения ударов по целям глубоко на территории Украины из этих мест.

"Существует реальная вероятность того, что Россия рассредоточит свои операции с БПЛА по менее уязвимым базам, и, следовательно, воздействие, вероятно, будет временным. Вполне вероятно, что Украина воспользуется своими недавними успехами и продолжит кампанию по борьбе с БПЛА в ущерб России", - отмечают в Минобороны Британии.

Удары по авиабазам

Напомним, 21 июня в городе Ейск в Краснодарском крае РФ были атакованы места хранения и подготовки дронов-камикадзе типа "Шахед". Всего было уничтожено 120 российских беспилотников разных типов.

Кроме того, 25 июня в районе мыса Чауда в оккупированном Крыму возник пожар. Там загорелось место запуска "Шахедов" по Украине.