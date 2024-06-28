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Россия начала использовать много дронов для разведки, - Воздушные силы

Киев, Пятница 28 июня 2024 13:12
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Россия начала использовать много дронов для разведки, - Воздушные силы Фото: спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россия начала использовать большое количество разведывательных дронов. Оккупанты ищут объекты на территории Украины, в том числе энергетические.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил Илью Евлаша в эфире телемарафона.

"Мы видим, что враг применяет разведывательные беспилотные летательные аппараты в большом количестве", - сказал спикер.

Евлаш отметил, что российские захватчики пытаются разведать территории, где находятся те или иные объекты, в том числе энергетические. После этого россияне пытаются поразить их баллистическими ракетами или управляемыми авиационными.

Воздушные силы ВСУ сообщили, что за минувшие сутки на юге и востоке Украины силы противовоздушной обороны уничтожили шесть вражеских дронов. Среди них два ударных типа "Ланцет", а также разведывательные Zala, SuperCam и Орлан-10.

Тип еще одного разведывательного беспилотника, уничтоженного украинскими защитниками, уточняется.

Удар по Одессе 28 июня

Сегодня днем в Одессе раздался взрыв. Перед этим было известно, что в регионе работает ПВО по вражескому дрону. Позже военные предупредили об угрозе применения баллистики из Крыма.

Как сообщили Воздушные силы ВСУ, Россия ударила по Одессе баллистической ракетой.

"Тип устанавливается. О последствиях будет известно совсем позже", - сказал спикер Илья Евлаш.

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