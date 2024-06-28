Как будут действовать графики отключения света 29 июня: объяснение "Укрэнерго"
Завтра, 29 июня, графики почасовых отключений в Украине будут действовать в течение целого дня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укрэнерго".
"Завтра, 29 июня, облэнерго будут применять графики почасовых отключений с 00:00 до 24:00", - пишет "Укрэнерго".
Граждан, которые будут иметь свет в соответствии с графиком, призывают потреблять его экономно.
Также отмечается, что питание объектов критической инфраструктуры не будет ограничиваться.
Ситуация со светом в Украине
За последние месяцы, на фоне усиления массированных обстрелов со стороны России, в Украине вернули графики почасовых отключений. Из-за ударов был поврежден ряд теплоэлектростанций, энергосети и другие важные объекты энергетики.
Украинцев предупреждают, что зима может быть сложной. В то же время в Министерстве энергетики отмечают, что пока рано делать какие-либо прогнозы.
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