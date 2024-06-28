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Нацгвардия уничтожила Су-25 в Донецкой области из "Иглы" (видео)

Украина, Пятница 28 июня 2024 11:20
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Нацгвардия уничтожила Су-25 в Донецкой области из "Иглы" (видео) Фото: российский Су-25 (росСМИ)
Автор: Наталия Гурковская

Бойцы Нацгвардии уничтожили вражеский штурмовой самолет Су-25. Это произошло в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нацгвардию.

"Гвардейцы обнаружили враждебный Су-25, известный также под названием "Грач", совершавший боевой вылет", - говорится в сообщении.

Сводный расчет переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК) "Игла" 31-й бригады Национальной гвардии Украины действовал оперативно и профессионально.

"Метким выстрелом штурмовик Су-25 был сбит", - констатируют военные.

Потери РФ в Украине

О том, что украинские военные сбили очередной российский самолет сообщалось утром, 28 июня. В Генштабе уточняли, что за последние сутки ВСУ уничтожили почти 1200 россиян.

Добавим, что последние сутки оказались по-настоящему удачными. Кроме самолета и ликвидированных оккупантов, ВСУ уничтожили еще и 50 дронов, 60 артсистем.

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