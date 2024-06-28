Нацгвардия уничтожила Су-25 в Донецкой области из "Иглы" (видео)

Бойцы Нацгвардии уничтожили вражеский штурмовой самолет Су-25. Это произошло в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нацгвардию .

"Гвардейцы обнаружили враждебный Су-25, известный также под названием "Грач", совершавший боевой вылет", - говорится в сообщении.

Потери РФ в Украине

О том, что украинские военные сбили очередной российский самолет сообщалось утром, 28 июня. В Генштабе уточняли, что за последние сутки ВСУ уничтожили почти 1200 россиян.

Добавим, что последние сутки оказались по-настоящему удачными. Кроме самолета и ликвидированных оккупантов, ВСУ уничтожили еще и 50 дронов, 60 артсистем.

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