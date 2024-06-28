Украина, Третья мировая и спор о возрасте: главные заявления на дебатах Байдена и Трампа

В США прошли первые дебаты перед выборами президента. Участие в них принять главные кандидаты на президентское кресло - действующий лидер Джо Байден и бывший президент Дональд Трамп.

Детальнее о том, как прошли дебаты, и главные заявления политиков - в материале РБК-Украина ниже.

Дебаты прошли в американском штате Джорджия. Это первые из двух запланированных дебатов перед президентскими выборами в США.

Дебаты организовал американский телеканал CNN. На этот раз их провели без живой аудитории, микрофон участников включали только тогда, когда была их очередь говорить. Также не использовались суфлеры, а заметки были запрещены.

Кроме внутренних вопросов, Байден и Трамп сделали заявления о войне в Украине, российском диктаторе Владимире Путине, конфликте на Ближнем Востоке, а также поспорили о возрасте.

Украина

Республиканец Дональд Трамп прокомментировал так называемый "мирный план" российского диктатора Владимира Путина по Украине. Экс-президент заявил, что условия Путина неприемлемы.

При этом Трамп заявил, что война в Украине - это следствие несостоятельности Джо Байдена как президента, а также повторил, что якобы смог бы закончить войну еще до вступления на президентский пост.

"Украина не выигрывает эту войну. У них заканчиваются люди, у них заканчиваются солдаты. Они потеряли так много людей. Они потеряли эти величественные города с золотыми тысячелетними куполами - и все из-за него (Байдена, - ред.) и глупые решения, которые он принял. Россия никогда не напала бы, будь я президентом", - заявил Трамп.

Он повторил предыдущие заявления о том, что Европа тратит меньше на поддержку Украины, чем США.

Джо Байден в свою очередь назвал "глупостями" комментарии Трампа о войне в Украине.

Демократ заявил, что в случае прекращения помощи Украине Путин не остановится: "дальше будет Польша, Беларусь, страны НАТО… Он (Трамп, - ред.) не понимает, о чем он говорит".

Третья мировая война

Действующий американский лидер Байден заявил, что избрание президентом Трампа приведет к Третьей мировой войне.

"Если вы хотите Третью мировую войну, разрешите ему победить", - отметил Байден.

Трамп ответил Байдену похожим обвинением, добавив, что "мы ближе к Третьей мировой войне, чем кто-либо может себе представить".

Спор о возрасте

Во время дебатов 81-летнего Байдена и 78-летнего Трампа спросили о возрасте. Политики поспорили, кто лучше играет в гольф.

Республиканец отметил, что прошел многочисленные когнитивные тесты и похвастался победой на двух клубных чемпионатах по гольфу. Демократ в ответ указал на рост и вес Трампа и заявил, что поиграет с оппонентом в гольф, если тот будет носить собственную сумку.

После споров о гольфе Трамп сказал: "Давайте не будем вести себя, как дети". На что Байден ответил: "Ты ребенок".

Израиль и ХАМАС

Трамп также раскритиковал подход Байдена к конфликту на Ближнем Востоке.

"Если бы я был президентом, ХАМАС никогда бы не атаковал Израиль. У Ирана просто не было бы денег на ХАМАС", - сказал он.

При этом Трамп уклонился от ответа на вопрос, поддержит ли он создание независимого палестинского государства, только сказав: "Посмотрим". Он также отметил, что "Израилю нужно закончить его работу"

Байден в свою очередь подчеркнул, что США при его президентстве являются "самыми большими сторонниками Израиля". Он отметил, что единственные, кто хочет войны, - это боевики группировки ХАМАС. По его мнению, ее следует ликвидировать.

"ХАМАС должен быть ликвидирован, но нужно быть осторожными с оружием, которое вы используете в населенных пунктах", - сказал действующий президент США.

"Неудачник и лузер"

Во время дебатов Байден процитировал статью The Atlantic, которая была опубликована в 2020 году. Издание сообщало, что Трамп во время президентства в частном порядке унижал погибших американских солдат, называя их "неудачниками" и "лузерами". Байден вспомнил о своем сыне, ветеране войны, умершем от рака мозга.

"Мой сын не был неудачником, не был лузером. Это ты - неудачник, ты - лузер", - сказал Байден Трампу.

Республиканец в свою очередь отверг обвинения оппонента и назвал цитату вымышленной.

По результатам опроса CNN, 67% зрителей признали, что республиканец обыграл действующего президента, 33% считают, что лучше выступил демократ.