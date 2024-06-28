ua en ru
Пт, 28 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

На Харьковском направлении есть подразделения РФ, которые отказываются от задач, - ОСГВ "Хортица"

Пятница 28 июня 2024 19:20
UA EN RU
На Харьковском направлении есть подразделения РФ, которые отказываются от задач, - ОСГВ "Хортица" Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

На Харьковском направлении есть вражеские подразделения, которые из-за гибели командиров отказываются от выполнения задач.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера ОСГВ "Хортица" Назара Волошина в эфире Espreso.TV.

Какая ситуация на Харьковском направлении

По словам Волошина, на направлении состоялось шесть боевых столкновений. В частности бои шли у Волчанска, Липцы, Сотницкого Казачка, Лукьянцев и Глубокого.

"Несколько часов назад из Белгорода террористы нанесли 3 удара примерно 7 КАБами по населенному пункту Липцы, также 2 удара и 6 КАБов по населенному пункту Старица и 4 КАБа сбросили на Николаевку", - рассказал он.

Всего на направлении с начала суток, 28 июня, было уничтожено почти 120 российских террористов, несколько единиц вооружения и военной техники.

Потери среди вражеских командиров

Также Волошин рассказал, что из-за гибели среди российских командиров есть вражеские подразделения, которые отказываются выполнять боевые задачи.

"Есть информация, что наблюдаются многочисленные случаи отказа вражеского личного состава. В частности из штурмового отряда 153-го танкового полка 47-й танковой дивизии ВС РФ выполнять поставленные задачи отказываются вследствие того, что они потеряли в командном составе несколько человек", - рассказал спикер.

Ситуация на фронте

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ), по состоянию на 13:00 с начала суток общее количество боевых столкновений возросло до 81. Тем временем в 24 отдельной механизированной бригаде имени короля Даниила заявили о критически тяжелой ситуации в Часовом Яру.

Как писал Forbes, россияне во время наступления на Харьковскую область вероятно рассчитывали захватить широкую и глубокую полосу территории, чтобы приблизить тяжелую артиллерию к городу Харькову, но этого не произошло. Через несколько недель после начала наступления десятки тысяч россиян увязли в Волчанске. Силы обороны вероятно разгромили элитную российскую воздушно-десантную бригаду в городе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков Война в Украине
NEWS
Гарантия безопасности. Украина будет ежегодно получать военную поддержку на 60 млрд долларов
Гарантия безопасности. Украина будет ежегодно получать военную поддержку на 60 млрд долларов
DAILY
Байден проиграл. Основные выводы из президентских дебатов в США
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Байден проиграл. Основные выводы из президентских дебатов в США