Гарантия безопасности. Украина будет ежегодно получать военную поддержку на 60 млрд долларов
Украина уже заключила 20 соглашений о безопасности со странами-партнерами. В рамках этих соглашений Украина будет получать 60 млрд долларов на военную поддержку каждый год.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля во время заседания правительства.
"Параллельно с нашими мирными инициативами мы усиливаем сотрудничество с партнерами, потому что только сильная коалиция способна обеспечить нашу победу. Украина подписала уже 20 соглашений о безопасности с союзниками, в том числе с ЕС и США", - отметил глава правительства.
Шмыгаль добавил, что заключение соглашений о безопасности - это уникальная история, которая открывает для Украины новые возможности для сотрудничества в оборонной сфере и дает основу для будущей безопасности в мирное время.
"Согласно этим соглашениям, в следующие четыре года наши партнеры планируют оказывать Украине общую военную поддержку на 60 млрд долларов ежегодно", - сказал премьер-министр.
Гарантии безопасности для Украины
Напомним, что в прошлом году лидеры G7 согласовали предоставление Украине гарантии безопасности. Украина подписывает с каждой из стран-партнеров отдельное соглашение о безопасности, срок действия которого - 10 лет.
Соглашения содержат похожие положения, в частности по поддержке Украины во время войны, обязательства по военной, гуманитарной и финансовой помощи. Кроме того, союзники обязываются поддержать путь Украины в ЕС и НАТО.
Однако каждое из соглашений содержит индивидуальные обязательства стран с учетом их экономических или военных возможностей. Вчера, 27 июня, президент Украины Владимир Зеленский подписал соглашения о гарантиях безопасности с ЕС, Литвой и Эстонией.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.