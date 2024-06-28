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В Брянской области дроны атаковали завод "Кремний Эл" и воинскую часть

Россия, Пятница 28 июня 2024 11:57
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В Брянской области дроны атаковали завод "Кремний Эл" и воинскую часть Фото: завод "Кремний Эл" (group-kremny.ru)
Автор: Наталия Гурковская

В Брянской области дроны атаковали завод "Кремний Эл", входящий в состав военно-промышленного комплекса РФ. Также под удар попала и воинская часть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ASTRA.

"Завод микроэлектроники "Кремний Эл" в Брянске и войсковая часть в городе Карачев Брянской области атакованы 28 июня беспилотниками", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на заводе повреждена крыша производственного корпуса, в войсковой части - склад, якобы пострадавших нет.

Что известно про завод

"Кремний Эл" считается одним из крупнейших в России производителей микроэлектроники. Там, в том числе, создают комплектующие для военной техники.

В него, как сообщали СМИ, Россия в свое время "влила" миллиарды. Завод расположен больше, чем в 100 км от границы.

Завод также задействован в российской госпрограмме "Альтернатива" и принимает участие в разработке новых РЛС на активных фразированных решетках с использованием новой элементной базы, которые предназначены для ПВО, самолетов, кораблей.

Не первая атака

Отметим, что это не первая атака на завод "Кремний Эл". Так, подобная атака на завод произошла и 7 сентября 2023 года. А в августе прошлого года на заводе "Кремний Эл" вспыхнул масштабный пожар.

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