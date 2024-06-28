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В ОСГВ "Хортица" назвали цель россиян на Покровском направлении

Пятница 28 июня 2024 19:40
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В ОСГВ "Хортица" назвали цель россиян на Покровском направлении Фото: российские военные (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

На Покровском направлении российские войска пытаются выйти на Константиновскую трассу, которая имеет важное логистическое значение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя ОВГУ "Хортица" Назара Волошина в эфире телемарафона.

"На Покровском направлении враг не оставляет попыток. Цель у него, и все это видят, это, конечно же, выйти на Константиновскую трассу. Чтобы завладеть дорогой, важной для логистических маршрутов и всего прочего", - рассказал Волошин.

Также, по его словам, вероятные планы россиян - развивать наступление в направлении Покровск - Мирноград - Следово.

Спикер отметил, что в целом цель оккупантов неизменна - они хотят выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей.

Ситуация на фронте 28 июня

По последним данным Генштаба, ситуация на фронте напряженная. С начала суток враг продолжает наращивать темпы наступательных действий.

Количество боевых столкновений по всей линии фронта возросло до 102. Однако украинские защитники уверенно сдерживают напор российских оккупационных войск и наносят врагу максимальные потери.

Наибольшее количество боестолкновений - на Покровском направлении.

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