Из плена РФ удалось вернуть Наримана Джеляла и еще 9 украинцев, - Зеленский
Из российского плена удалось вернуть заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Неримана Джеляла, захваченного в 2021 году.
Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Владимир Зеленский в своем Telegram.
Список тех, кого удалось вернуть:
- Нариман Джелял, заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа, захваченный в Крыму еще в 2021 году.
- Елена Пех и Валерий Матюшенко - гражданские, которые были в плену еще с 2017-2018 годов.
- Богдан Гелета и Иван Левицкий - священники Украинской греко-католической церкви, захваченные в Бердянске за сопротивление оккупантам.
- Еще пятеро гражданских, которые были захвачены на территории Беларуси и лишены свободы: Николай Швец, Наталья Захаренко, Павел Куприенко, Людмила Гончаренко и Екатерина Брюханова.
По словам Зеленского, все они освобождены и уже дома в Украине.
"Спасибо каждому и каждой, кто помогал! Спасибо нашей команде, которая занимается освобождением пленных. Хочу отметить также усилия Ватикана ради того, чтобы вернуть домой этих людей", - написал президент.
Обмены пленными
Напомним, 25 июня из российского плена в Украину вернулись 90 защитников.
По словам представителя ГУР МОУ Андрея Юсова, операция, в ходе которой Украина провела очередной обмен военнопленными с Россией, продолжается.
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