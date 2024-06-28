Дания подготовила первую группу украинских специалистов для обслуживания F-16
Дания завершила подготовку первых 50 украинских специалистов для обслуживания истребителей F-16.
Об этом сообщает РБК-Украина ссылкой на командующего Королевскими Воздушными силами Дании генерал-майора Яна Дама в интервью TV2.
Как отметил Дам, большая часть вышеупомянутых специалистов уже вернулась в Украину и ожидает приема первых истребителей на авиабазах. В частности он добавил, что следующая группа из 50 украинцев также вскоре начнет обучение.
По словам Дама, сейчас также продолжается подготовка первой группы украинских пилотов. Последние же осваивают ночные полеты.
В целом подготовка пилотов рассчитана на шесть - восемь месяцев.
F-16 от Дании
Для передачи истребителей F-16 Украине была создана специальная авиационная коалиция, которую возглавили Нидерланды и Дания. При этом выбор на них пал неслучайно, поскольку обе страны имеют авиатренажеры.
В июне президент Владимир Зеленский во время встречи с главой датского правительства Мэтте Фредериксен заявил, что Украина уже в ближайшее время получит от союзника F-16.
По словам главы Министерства обороны Дании Трольса Лунда Пульсена, его страна в следующем году прекратит обучение украинских пилотов на F-16, поскольку ожидается переход на более современные самолеты F-35.
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