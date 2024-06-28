Россияне ударили по девятиэтажке в Днепре: есть раненые

Российские оккупанты сегодня, 28 июня, вечером нанесли ракетный удар по многоэтажке в Днепре. Известно о пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака в Telegram и главу Днепропетровского облсовета Николая Лукашука в Telegram.

"Враг совершил ракетную атаку на Днепр. Повреждена девятиэтажка. Там разрушение нескольких этажей", - написал Лысак. Он добавил, что есть предварительная информация о раненых. Точное их количество глава ОВА не раскрыл. Обновлено 19:08 Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук рассказал, что россияне своим ударом уничтожили четыре этажа. Все службы уже работают на месте.