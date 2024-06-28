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Россияне ударили по девятиэтажке в Днепре: есть раненые

Днепр, Пятница 28 июня 2024 19:01
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Россияне ударили по девятиэтажке в Днепре: есть раненые Фото: оккупанты ударили по многоэтажке в Днепре (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты сегодня, 28 июня, вечером нанесли ракетный удар по многоэтажке в Днепре. Известно о пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака в Telegram и главу Днепропетровского облсовета Николая Лукашука в Telegram.

"Враг совершил ракетную атаку на Днепр. Повреждена девятиэтажка. Там разрушение нескольких этажей", - написал Лысак.

Он добавил, что есть предварительная информация о раненых. Точное их количество глава ОВА не раскрыл.

Обновлено 19:08

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук рассказал, что россияне своим ударом уничтожили четыре этажа. Все службы уже работают на месте.

Взрывы в Днепре

Напомним, в Днепре во время воздушной тревоги сегодня раздавались взрывы.

До этого Воздушные силы ВСУ предупреждали, что в направлении города летят ракеты.

Стоит заметить, что это не первый раз, когда российские террористы целятся по домам мирных украинцев. В частности, недавно они впервые били по Харькову авиабомбой ФАБ-500. Она залетела в частный дом, где находился ребенок, но не сдетонировала.

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