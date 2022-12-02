ua ru
Пт, 02 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

РФ столкнулась с дефицитом отечественных разведывательных беспилотников "Орлан", - WP

Новина українською →
Россия, Пятница 02 декабря 2022 16:29
РФ столкнулась с дефицитом отечественных разведывательных беспилотников "Орлан", - WP Фото: беспилотник "Орлан" (t me milinua)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские военные почти не используют беспилотников "Орлан-10" в войне против Украины. Это играет на руку бойцам Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washinghton Post.

Дефицит отечественных российских разведывательных беспилотников "Орлан-10" уже сказался на боеспособности армии РФ.

Вооруженные силы России используют этот беспилотник для разведки, наблюдения и корректировки огня. Иногда он нужен оккупантам для радиоэлектронной борьбы. Эта модель считается одной из самых массовых в РФ. Беспилотник передает изображение на расстоянии до 120 км и позволяет корректировать огонь артиллерии. Однако последние данные свидетельствуют о том, что Россия столкнулась с дефицитом этих беспилотников и производить очень быстро их не могут.

The Washinghton Post отмечает, что украинские военные сбили множество таких дронов с начала вторжения РФ. Глава противовоздушной обороны Сухопутных сил Украины Юрий Соловей рассказал, что военным удалось сбить уже более 580 таких беспилотников. В настоящее время оккупанты используют другие модели дронов.

Ранее россияне часто запускали сразу пару "Орланов", чтобы один искал позиции украинских военных, другой направлял артиллерийские удары. Однако недавно они стали редко появляться даже по одному.

Напомним, что украинские защитники "приземлили" беспилотник "Орлан", принадлежавший оккупационным войскам.

Также зенитчиками Воздушных Сил в среду, 9 ноября, уничтожен один БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Война в Украине
NEWS
Россия потеряла уже более 90 тысяч своих солдат в Украине, - Генштаб
Россия потеряла уже более 90 тысяч своих солдат в Украине, - Генштаб
DAILY
Вернуться в график. Когда в Украине прекратятся аварийные отключения электроэнергии
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Вернуться в график. Когда в Украине прекратятся аварийные отключения электроэнергии