РФ столкнулась с дефицитом отечественных разведывательных беспилотников "Орлан", - WP

Российские военные почти не используют беспилотников "Орлан-10" в войне против Украины. Это играет на руку бойцам Вооруженных сил Украины.

Дефицит отечественных российских разведывательных беспилотников "Орлан-10" уже сказался на боеспособности армии РФ.

Вооруженные силы России используют этот беспилотник для разведки, наблюдения и корректировки огня. Иногда он нужен оккупантам для радиоэлектронной борьбы. Эта модель считается одной из самых массовых в РФ. Беспилотник передает изображение на расстоянии до 120 км и позволяет корректировать огонь артиллерии. Однако последние данные свидетельствуют о том, что Россия столкнулась с дефицитом этих беспилотников и производить очень быстро их не могут.

The Washinghton Post отмечает, что украинские военные сбили множество таких дронов с начала вторжения РФ. Глава противовоздушной обороны Сухопутных сил Украины Юрий Соловей рассказал, что военным удалось сбить уже более 580 таких беспилотников. В настоящее время оккупанты используют другие модели дронов.

Ранее россияне часто запускали сразу пару "Орланов", чтобы один искал позиции украинских военных, другой направлял артиллерийские удары. Однако недавно они стали редко появляться даже по одному.