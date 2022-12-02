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Готовились преподавать по программе РФ. В Харьковской области обнаружили трех коллаборантов

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Украина, Пятница 02 декабря 2022 16:06
Готовились преподавать по программе РФ. В Харьковской области обнаружили трех коллаборантов Фото: В Харьковской области обнаружили трех коллаборантов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Три руководителя учебных заведений на территории Купянского района (Харьковская область) начали сотрудничать с представителями РФ и готовили новый "учебный год" по стандартам РФ. Однако стражи порядка установили их и объявили подозрения в коллаборационной деятельности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника пресс-центра управления СБУ в Харьковской области Владислава Абдулы.

"Злоумышленники осуществляли деятельность, направленную на внедрение стандартов образования РФ в учебных заведениях, которыми они руководили. Указание об этом вражеские приспешники получили от так называемой оккупационной "администрации" России", - говорится в сообщении.

"Директора" сообщили, что в новом учебном году "образовательный процесс" будет осуществляться на русском языке, по российской образовательной программе и по учебникам издательства РФ.

Готовясь к новому "учебному году" так называемые "руководители" собирали списки учителей, которые согласны работать под руководством оккупационных властей РФ и получали российские учебники от оккупационной "администрации".

"Таким образом, находясь на руководящих должностях, сторонники врага способствовали распространению оккупационного режима через местные учреждения среднего образования", - добавил Абдулла.

Правоохранители заочно сообщили им о подозрении в коллаборационной деятельности в форме внедрения стандартов образования государства-агрессора в учебных заведениях.

Напомним, что Служба безопасности Украины в Харьковской области задержала хакера, который вмешивался в систему видеонаблюдения одного из государственных учреждений и "сливал" в сеть онлайн-трансляцию панорамы города.

Во время оккупации части Харьковской области мужчина перешел на сторону РФ и взял шефство над несколькими деревнями. Правоохранители задержали его и сообщили о подозрении.

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