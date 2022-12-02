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В ЕС согласовали лимит цен на нефть из России на уровне 60 долларов, - журналист

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Пятница 02 декабря 2022 18:55
В ЕС согласовали лимит цен на нефть из России на уровне 60 долларов, - журналист Фото: в ЕС согласовали лимит цен на нефть из России на уровне 60 долларов (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Страны Европейского Союза смогли согласовать ограничение цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналиста "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка в Twitter.

"Белый дым на лимите цены на российскую нефть! 60 долларов США/баррель. (Соглашение - ред.) будет завершено, когда санкции ЕС в отношении российской нефти вступят в силу 5 декабря", - написал он.

По словам Йозвяка, больше всего соглашению способствовала премьер-министр Эстонии Кайа Калас, которой удалось снизить цену до 60 долларов после переговоров с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

Ранее РБК-Украина сообщало, что правительства стран ЕС предварительно договорились об ограничении цены на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель.

При этом сообщалось, что лимиты на российскую нефть будут регулярно пересматриваться.

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