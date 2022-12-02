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От 5 лет лишения свободы. Еврокомиссия предложила наказание за нарушение санкций

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Пятница 02 декабря 2022 13:52
От 5 лет лишения свободы. Еврокомиссия предложила наказание за нарушение санкций Фото: Еврокомиссия предложила наказание за нарушение санкций (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Европейская комиссия выдвинула предложения по видам наказаний за нарушение санкций, введенных странами-членами Евросоюза.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.

"Пока российская агрессия против Украины продолжается, самым важным является полное выполнение ограничительных мер ЕС, а нарушение этих мер не наказывается", - говорится в сообщении.

Так, предложение Комиссии устанавливает общие правила ЕС, облегчающие расследование, преследование и наказание за нарушение ограничительных мер во всех государствах-членах.

Предлагаемая директива установит одинаковый уровень штрафов во всех государствах-членах. Таким образом, это закроет существующие юридические лазейки и усилит сдерживающий эффект нарушения санкций ЕС.

Еврокомиссия дает пример уголовных преступлений, нарушающих санкции ЕС:

  • предоставление средств или экономических ресурсов в доступ или пользование определенного лица, организации или органа;
  • незамораживание этих средств;
  • предоставление возможности въезда определенных лиц на территорию государства-члена или их транзитного проезда через территорию государства-члена;
  • осуществление операций с третьими странами, запрещенными или ограниченными санкциями ЕС;
  • торговля товарами или услугами, импорт, экспорт, продажа, покупка, передача, транзит или транспортировка которых запрещена или ограничена;
  • обеспечение финансовой деятельности, которая запрещена или ограничена;
  • предоставление других запрещенных или ограниченных услуг, таких как юридические консультации, трастовые услуги и налоговые консультационные услуги.

Отмечается, что нарушения будут касаться и обхода ограничительных мер ЕС путем сокрытия средств или утаивания того факта, что лицо является конечным владельцем средств.

Виды наказаний: в зависимости от правонарушения отдельное лицо может быть приговорено к максимальному наказанию в виде не менее пяти лет лишения свободы. Компании могут быть подвергнуты штрафам в размере не менее 5% общего мирового оборота юридического лица (компании) за хозяйственный год, предшествовавший решению о штрафе.

Теперь это предложение будет обсуждаться Европейским парламентом и Европейским Советом в рамках обычной общей законодательной процедуры.

Напомним, ранее Европейский совет добавил нарушение ограничительных мер в список "преступлений Евросоюза".

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