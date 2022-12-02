Мороз и порывы ветра: какой будет погода в Украине завтра

Завтра, 3 декабря, в Украине будет морозная и местами облачная погода. В некоторых областях возможен сильный ветер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр в Facebook.

Погода в Украине

Завтра по всей Украине будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Только на Прикарпатье небольшой мокрый снег и дождь.

В западных и северных областях на дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный со скоростью 5-10 м/с, в Приазовье местами порывы 15-18 м/с.

Столбики термометров завтра покажут ночью -3 -8 градусов, а днем от нуля до -5 градусов. На юге и Закарпатье ночью от +3 до -2, а днем до +5 градусов.

Погода в Киеве

В столице и Киевской области завтра осадков не ожидается. Водителей предупреждают о гололедице на дорогах. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха в среднем ночью до -5, а днем до -2 градусов.