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Киево-Печерскую лавру официально зарегистрировали как монастырь в составе ПЦУ

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Киев, Пятница 02 декабря 2022 19:25
Киево-Печерскую лавру официально зарегистрировали как монастырь в составе ПЦУ Фото: Киево-Печерскую лавру официально зарегистрировали как монастырь в составе ПЦУ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Свято-Успенскую Киево-Печерскую Лавру официально зарегистрировали как монастырь в составе Православной церкви Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя председателя Управления внешних церковных связей УПЦ ПЦУ Евстратия Зари.

"1 декабря 2022 г. был зарегистрирован устав Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры (мужского монастыря) Украинской Православной церкви (Православной церкви Украины). Сведения об этом юридическом лице в составе Поместной церкви внесены 2 декабря в Единый государственный реестр", - говорится в сообщении. сообщении.

На практике это означает, что есть юридическое лицо, которое может получить в пользование имущество храмы и помещения. Следовательно, создается возможность выбора для монахов и верных - за кем идти.

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"С целью восстановления исторической справедливости, преодоления последствий неканонического подчинения украинской святыне власти Московскому патриархату Священный Синод ПЦУ на своем заседании 23 мая 2022 г. (постановление №30) принял решение о создании в составе Поместной Церкви религиозной организации - мужского монастыря "Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра", - объясняет Заря.

Тогда же Синод поручил Блаженнейшему Митрополиту Епифанию обратиться в Кабинет министров Украины с просьбой предоставить один из храмов Лавры в ее верхней части для богослужений, а определенные помещения - для монастырской деятельности.

Митрополит Киевский и всея Украины по должности является священно-архимандритом, то есть каноническим и духовным руководителем Киевской Лавры. Также решением Синода Блаженный Митрополит Епифаний назначен возглавлять монастырь как юридическое лицо.

Напомним, что в пятницу, 2 декабря, президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против наместника Киево-Печерской Лавры Павла (Лебедя). Также в список попал бывший нардеп Вадим Новинский.

В четверг, 1 декабря, состоялось заседание СНБО Украины, на котором рассматривались многочисленные факты связей отдельных религиозных кругов в Украине с Россией. Правительство должно подготовить законопроект, который исключит возможность деятельности таких религиозных организаций в стране.

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