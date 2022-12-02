Россия потеряла уже более 90 тысяч своих солдат в Украине, - Генштаб

Вооруженные силы Украины с начала полномасштабной войны ликвидировали более 90 тысяч российских военных. Только за прошедшие сутки были убиты 650 оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Лиманском направлениях.

Напомним, по данным ISW, в районе Сватово - Кременная Силы обороны Украины продолжают контрнаступательные действия, продвигаясь вперед в боях с российскими захватчиками.

Кроме того, за сутки ВСУ отразили атаки врага в районе 14 населенных пунктов.

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