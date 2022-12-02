Россия потеряла уже более 90 тысяч своих солдат в Украине, - Генштаб
Фото: Россия потеряла уже более 90 тысяч своих солдат в Украине (Getty Images)
Вооруженные силы Украины с начала полномасштабной войны ликвидировали более 90 тысяч российских военных. Только за прошедшие сутки были убиты 650 оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника на 2 декабря ориентировочно составили:
- личного состава - около 90090 (+650) человек ликвидировано,
- танков - 2916 (+1) ед,
- боевых бронированных машин - 5883 (+6) ед,
- артиллерийских систем - 1905 (+1) ед,
- РСЗО - 395 (+0) ед,
- средств ПВО - 210 (+й) ед,
- самолетов - 280 (+0) ед,
- вертолетов - 262 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1564 (+2),
- крылатых ракет - 531 (+0),
- кораблей /катеров - 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4464 (+23) ед,
- специальной техники - 163 (+0).
Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Лиманском направлениях.
Напомним, по данным ISW, в районе Сватово - Кременная Силы обороны Украины продолжают контрнаступательные действия, продвигаясь вперед в боях с российскими захватчиками.
Кроме того, за сутки ВСУ отразили атаки врага в районе 14 населенных пунктов.
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