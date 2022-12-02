В Германии уточнили сроки поставки в Украину установок Gepard

Семь зенитных установок Gepard, которые фактически предназначались для утилизации, сейчас ремонтирует мюнхенская оружейная компания Krauss-Maffei Wegmann (KMW), а весной они должны быть доставлены в Украину. Это последние экземпляры со складов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Der Spiegel .

Как отмечает издание, правительство Германии надеется, что после этого можно будет поставить дополнительные боеприпасы для систем ПВО.

35-миллиметровые боеприпасы в настоящее время в дефиците. Хотя по всему миру все еще есть запасы, большинство из них было сделано в Швейцарии. Однако правительство там хочет оставаться нейтральным и поэтому не выдает разрешений на экспорт.

С новой поставкой установок Gepard Берлин хочет помочь Украине защитить города и инфраструктуру от российских обстрелов. По украинским данным, 30 уже находящихся на вооружении установок Gepard зарекомендовали себя как очень эффективные и надежные в борьбе с российской армией.

Канцлер Олаф Шольц и министр обороны Кристин Ламбрехт в настоящее время снова находятся под давлением из-за вопроса о поставках оружия в Украину. Берлин отклонил недавнее предложение Польши о поставке Украине системы противоракетной обороны Patriot Бундесвера.