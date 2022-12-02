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Зеленский ввел санкции против Новинского и религиозных деятелей УПЦ МП

Новина українською →
Украина, Пятница 02 декабря 2022 18:54
Зеленский ввел санкции против Новинского и религиозных деятелей УПЦ МП Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В пятницу, 2 декабря, президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против наместника Киево-Печерской Лавры Павла (Лебедя). Также в список попал бывший нардеп Вадим Новинский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса президента Украины.

Зеленский своим указом № 820/2022 ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 декабря 2022 года "Об отдельных аспектах деятельности религиозных организаций в Украине и применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

В список вошли следующие деятели:

  • Новинский Вадим Владиславович - клирик Украинской православной церкви, бывший народный депутат;
  • Лебедь Петр Дмитриевич - наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры УПЦ;
  • Швец Ростислав Филиппович - так называемый "митрополит Симферопольский и Крымский Русской православной церкви";
  • Чернышев Константин Валерьевич - так называемый "епископ Бахчисарайский, викарий Симферопольской епархии Русской православной церкви";
  • Овсянников Александр Александрович - так называемый "епископ Джанкойский и Раздольский Русской православной церкви";
  • Таранов Александр Борисович - так называемый "архиепископ Ровеньковский и Свердловский Русской православной церкви";
  • Иванов Олег Александрович - митрополит Изюмский и Купянский Украинской православной церкви;
  • Масленников Алексей Александрович - епископ Роменский и Буринский Украинской православной церкви;
  • Опанасенко Вячеслав Александрович - так называемый "епископ Коктебельский Русской православной церкви";
  • Удовенко Владимир Петрович - управляющий Феодосийской епархией Украинской православной церкви.

Санкции, в частности, предусматривают блокирование активов, ограничение торговых операций, а также ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины.

Ограничения вводятся на 5 лет. Кабмин, СБУ и Нацбанк Украины должны обеспечить реализацию и мониторинг эффективности персональных специальных экономических и других ограничительных мер в отношении указанных лиц.

Напомним, сегодня сообщалось, что Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против наместника Киево-Печерской Лавры Павла (Лебедя). Также в список попал бывший нардеп Вадим Новинский.

До этого отмечалось, что серия обысков СБУ по объектам Московского патриархата продолжается по Украине, правоохранители провели и проводят обыски в ряде монастырей.

Во время обысков силовики находили пропагандистские материалы, оправдывающие российскую агрессию против Украины и поддерживающие РФ в ее войне.

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