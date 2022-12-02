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На оккупированной части Запорожской области взорвали склад боеприпасов (видео)

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Украина, Пятница 02 декабря 2022 18:42
На оккупированной части Запорожской области взорвали склад боеприпасов (видео) Фото: На оккупированной части Запорожской области взорвали склад боеприпасов (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

На оккупированной части Запорожской области был взорван большой склад боеприпасов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Никопольского РВА Евгения Евтушенко.

"Детонация боекомплекта как следствие опрометчивого курения на противоположном берегу", - говорится в сообщении.

На видео можно увидеть мощный взрыв.

"Спасибо Силам обороны Украины!", - добавил Евтушенко.

Напомним, что в среду, 30 ноября, ночью возле Мелитополя (Запорожская область) в двух населенных пунктах были уничтожены казармы российских оккупантов.

Украинские бойцы установили точное месторасположение комплекса радиоэлектронной борьбы противника в оккупированных Родах (Запорожская область) и благодаря артиллерийскому подразделению уничтожили его.

Украинские войска нанесли удар по позициям россиян неподалеку от села Терпение в Запорожской области. У врага есть потери и раненые.

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