На оккупированной части Запорожской области взорвали склад боеприпасов (видео)
На оккупированной части Запорожской области был взорван большой склад боеприпасов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Никопольского РВА Евгения Евтушенко.
"Детонация боекомплекта как следствие опрометчивого курения на противоположном берегу", - говорится в сообщении.
На видео можно увидеть мощный взрыв.
"Спасибо Силам обороны Украины!", - добавил Евтушенко.
Напомним, что в среду, 30 ноября, ночью возле Мелитополя (Запорожская область) в двух населенных пунктах были уничтожены казармы российских оккупантов.
Украинские бойцы установили точное месторасположение комплекса радиоэлектронной борьбы противника в оккупированных Родах (Запорожская область) и благодаря артиллерийскому подразделению уничтожили его.
Украинские войска нанесли удар по позициям россиян неподалеку от села Терпение в Запорожской области. У врага есть потери и раненые.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.