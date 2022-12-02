ua ru
Пт, 02 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Шольц призвал Путина вывести войска из Украины

Новина українською →
Пятница 02 декабря 2022 14:06
Шольц призвал Путина вывести войска из Украины Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал российского диктатора Владимира Путина вывести войска с территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Handelsblatt.

Отметим, что сегодня Шольц и Путин провели телефонный разговор.

По словам представителя канцлера Штеффена Хебестрайта, во время переговоров Шольц призвал главу Кремля вывести российские войска из Украины. При этом Путин отклонил это предложение.

Немецкий канцлер и президент России также обсудили мировую продовольственную ситуацию, которая стала особенно напряженной в результате российской захватнической войны.

По словам спикера правительства Хебестрайта, лидеры договорились оставаться на связи.

РБК-Украина сообщало, что Путин попытался "оправдать" удары по критической инфраструктуре Украины якобы "нападением Киева на гражданскую инфраструктуру РФ", вероятно, имея в виду инцидент на Крымском мосту.

Напомним, ранее Олаф Шольц заявлял, что у России больше нет шансов победить Украину.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Олаф Шольц Владимир Путин
NEWS
Россия потеряла уже более 90 тысяч своих солдат в Украине, - Генштаб
Россия потеряла уже более 90 тысяч своих солдат в Украине, - Генштаб
DAILY
Арсенал террора. Сколько ракет осталось у Путина и как долго РФ сможет обстреливать Украину
Юлия Акимовакорреспондент Арсенал террора. Сколько ракет осталось у Путина и как долго РФ сможет обстреливать Украину