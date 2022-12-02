Шольц призвал Путина вывести войска из Украины
Канцлер Германии Олаф Шольц призвал российского диктатора Владимира Путина вывести войска с территории Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Handelsblatt.
Отметим, что сегодня Шольц и Путин провели телефонный разговор.
По словам представителя канцлера Штеффена Хебестрайта, во время переговоров Шольц призвал главу Кремля вывести российские войска из Украины. При этом Путин отклонил это предложение.
Немецкий канцлер и президент России также обсудили мировую продовольственную ситуацию, которая стала особенно напряженной в результате российской захватнической войны.
По словам спикера правительства Хебестрайта, лидеры договорились оставаться на связи.
РБК-Украина сообщало, что Путин попытался "оправдать" удары по критической инфраструктуре Украины якобы "нападением Киева на гражданскую инфраструктуру РФ", вероятно, имея в виду инцидент на Крымском мосту.
Напомним, ранее Олаф Шольц заявлял, что у России больше нет шансов победить Украину.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.