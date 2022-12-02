Шольц призвал Путина вывести войска из Украины

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Handelsblatt .

Отметим, что сегодня Шольц и Путин провели телефонный разговор.

По словам представителя канцлера Штеффена Хебестрайта, во время переговоров Шольц призвал главу Кремля вывести российские войска из Украины. При этом Путин отклонил это предложение.

Немецкий канцлер и президент России также обсудили мировую продовольственную ситуацию, которая стала особенно напряженной в результате российской захватнической войны.

По словам спикера правительства Хебестрайта, лидеры договорились оставаться на связи.

РБК-Украина сообщало, что Путин попытался "оправдать" удары по критической инфраструктуре Украины якобы "нападением Киева на гражданскую инфраструктуру РФ", вероятно, имея в виду инцидент на Крымском мосту.

Напомним, ранее Олаф Шольц заявлял, что у России больше нет шансов победить Украину.

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