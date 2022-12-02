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Боррель посетил бойцов ВСУ, которые тренируются в рамках программы ЕС (фото)

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Польша, Пятница 02 декабря 2022 16:36
Боррель посетил бойцов ВСУ, которые тренируются в рамках программы ЕС (фото) Фото: Жозеп Боррель, глава дипломатии ЕС (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель посетил украинских военных, которые приступили к тренировкам в рамках миссии Европейского союза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его страницу в Twitter.

"Сегодня я посещаю тренировочную площадку нашей новой тренировочной миссии ЕС для украинских солдат", - говорится в сообщении.

Боррель посетил бойцов ВСУ, которые тренируются в рамках программы ЕС (фото) Боррель отметил, что он встретится с первой группой стажеров из 15 000 украинских военных.

"Благодарен Польше за проведение значительной части тренинга на польской земле", - добавил Боррель.

Напомним, ранее Европейский Союз официально запустил тренировочную миссию для украинских бойцов. В рамках миссии будет подготовлено до 15 тысяч военных.

Венгрия не будет участвовать в тренировочной миссии для украинских бойцов и не будет ее финансировать.

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