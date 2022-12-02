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Оккупант пожаловался на отвратительное качество медобслуживания в войсках, - ГУР

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Киев, Пятница 02 декабря 2022 19:10
Оккупант пожаловался на отвратительное качество медобслуживания в войсках, - ГУР Фото: оккупант пожаловался на отвратительное качество медобслуживания в войсках (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Военнослужащий РФ рассказал своей жене о визите в госпиталь и пожаловался на низкое качество медицинского обслуживания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки МО Украины.

"Ездил в госпиталь. Голова болит, спина болит, почки болят. А им все равно. Дали уколы и сказали ехать дальше на позиции. Врач ответил, что отсюда уезжают с тремя диагнозами: инфаркт, инсульт и пневмония. Прикинь, по их словам, мой организм адаптировался ко всем условиям", - говорится в радиоперехвате ГУР.

Ранее в перехвате ГУР говорилось, что российские солдаты с седьмой роты сдали свое оружие офицерам и пошли пешком из Украины в РФ.

Напомним, ранее стало известно, что россияне жалуются на фейковые пропагандистские новости о войне против Украины.

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