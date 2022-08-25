Ілон Маск знизив ціни на інтернет від Starlink для України

Компанія Ілона Маска знизила ціни на супутниковий інтернет від Starlink для України та інших країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Verge .

Зокрема, для українських користувачів знижка становила близько 40%. Тобто вартість підписки зменшили зі 100 до 60 доларів.

"Зниження цін враховує умови вашого місцевого ринку та має відображати паритет купівельної спроможності серед наших клієнтів", - йдеться в оголошенні.

Про аналогічні знижки повідомляють користувачі з Великобританії, Мексики, Німеччини. При цьому користувачі Чилі та Бразилії повідомляють про зниження цін приблизно на 50%.

За даними видання, SpaceX і T-Mobile проведуть спільний захід, на якому Ілон Маск оголосить про плани щодо "розширення можливостей підключення". При цьому поки що неясно, чи має воно якесь відношення до нових цін.