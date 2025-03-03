Саммит в Британии и одно из крупнейших соглашений по безопасности для Украины: новости за выходные

Саммит европейских лидеров в Лондоне

Вчера, 2 марта, в Лондоне состоялся саммит европейских лидеров. Ключевой темой которого стала Украина.

Британия после саммита заявила, что сделает важные шаги в помощи Украине. Они предусматривают экономические санкции и давление на Россию. Между тем премьер-министр Великобритании Кир Стармер подтвердил планы по созданию "коалиции желающих" для обеспечения любого мирного соглашения в Украине.

Стоит добавить, что во время пресс-конференции, состоявшейся после саммита, Стармер объявил о новом соглашении для помощи Украине.

Украина заключила одно из крупнейших соглашений по безопасности в своей истории

Украина и Великобритания заключили масштабное соглашение в сфере безопасности и обороны. Проект стоимостью 1.6 млрд будет направлен на укрепление украинской противовоздушной обороны.

Детали данного соглашения рассказал министр обороны Украины Рустем Умеров.

Банк в США случайно зачислил клиенту 81 триллион долларов

Один из банков США совершил ошибочную транзакцию. В результате ошибки Citigroup случайно зачислила на счет клиента 81 триллион долларов.

Как обнаружила служба контроля банка, один из работников зачислил на счет клиента 81 трлн долларов, хотя намеревался отправить только 280 долларов.

У Зеленского объяснили, каким должно быть перемирие с РФ

Вечером воскресенья на сайте президента Украины появилось заявление, которое содержит в себе описание потенциального перемирия между Украиной и Российской Федерацией.

Подробнее об этом можно узнать в материале РБК-Украина.

Удар по многоэтажке в Харькове

Поздно вечером, 2 марта, Харьков снова оказался под атакой вражеских беспилотников. В одном из районов дрон попал в многоэтажку, начался пожар.

Глава Харьковской ОВА Олег Терехов уточнил, что дрон ударил по центральной части города, после чего написал о попадании беспилотника в многоэтажку, из-за чего на одном из этажей начался пожар.

Через несколько минут после удара стало известно о пострадавшем.

У Трампа ответили, хотят ли смены президента Украины

Советник президента США по нацбезопасности Майк Волц заявил, что для завершения войны в Украине необходим лидер, который сможет заключать соглашения со Штатами и с россиянами.

По его словам, в том случае, если мотивы украинского лидера Владимира Зеленского расходятся с этим, тогда "возникает проблема".

Подробнее по заявление Волца, можно прочитать в материале РБК-Украина.

МАГАТЭ могла впервые провести ротацию на ЗАЭС из-за оккупированных территорий Украины

В эти выходные Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) могло впервые провести ротацию на Запорожской атомной электростанции из-за оккупированных территорий Украины.

Вероятно, это могло произойти через территорию РФ и оккупированный Крым.

Литва выделила 20 млн евро на закупку в Украине оружия для ВСУ

Литва продолжает инвестировать в украинский оборонно-промышленный комплекс, и собирается приобрести вооружение для ВСУ на не менее 20 миллионов евро.

Официальный Вильнюс здесь будет действовать по принципу "закупать в Украине для Украины".

В литовском оборонном ведомстве отметили, что стратегическая договоренность, была достигнута во время встречи в Киеве глав государств Литвы и Украины Гитанаса Науседы и Владимира Зеленского, по развитию украинской оборонной промышленности в Литве "движется вперед".

Норвежская компания отказалась заправлять корабли США, потому что "имеет моральный компас"

Крупная норвежская компания Haltbakk Bunkers, специализирующаяся на производстве судового топлива, объявила о решении остановить заправку военных кораблей США.

Это стало реакцией предприятия на недавний спор американского и украинского президентов.

Более подробно о том, какие последствия конфликта Зеленского и Трампа, и спасет ли ситуацию Европа - читайте в материале РБК-Украина.

"Укрэнерго" предупредило об отключении света 3 марта

Сегодня, в понедельник, 3 марта, в Украине снова будут применять графики отключения света. Однако они коснутся только промышленности и бизнеса.

"В связи со сложной ситуацией в энергосистеме - завтра, 3 марта, будут применяться ограничения мощности для промышленности и бизнеса", - сообщили в "Укрэнерго".

Трамп поручил создать стратегический резерв криптовалюты в США

Президент США Дональд Трамп поручил начать работу над формированием стратегического резерва криптовалюты.

В него в частности войдут токены XRP, SOL и ADA. Стоит заметить, что даже несмотря на то, что Трамп не упомянул в своем заявлении одну из крупнейших по рыночной капитализации криптовалют Bitcoin, тот все равно вырос на несколько процентов за считанные минуты.

Синоптики дали прогноз на первую рабочую неделю марта в Украине

Первая рабочая неделя марта обещает быть теплой. Днем температура воздуха может подниматься до +17 градусов, причем не только на юге страны.

Подробнее о прогнозе погоды можно узнать в материале РБК-Украина