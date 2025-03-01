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Банк в США случайно зачислил клиенту 81 триллион долларов

США, Суббота 01 марта 2025 17:26
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Банк в США случайно зачислил клиенту 81 триллион долларов Фото: один из банков США ошибочно зачислил на счет клиента 81 триллион долларов (freepik-com)
Автор: Карина Левицкая

Один из банков США совершил ошибочную транзакцию. В результате ошибки Citigroup случайно зачислила на счет клиента 81 триллион долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Citigroup зачислил на счет клиента 81 трлн долларов, хотя намеревался отправить только 280 долларов.

Ошибочный внутренний перевод произошел в апреле прошлого года, но ранее о нем не сообщалось. Данный платеж пропустили как работник отдела платежей, так и второй сотрудник, назначенный проверять транзакцию перед тем, как она была одобрена для обработки в начале рабочего дня следующего дня.

Третий работник обнаружил проблему с остатками на банковских счетах, зафиксировав платеж через 90 минут после его проведения. Издание сообщает, что платеж все же был отменен, но через несколько часов.

Ошибочная выплата Citi Revlon привела к увольнению тогдашнего исполнительного директора Майкла Корбата, крупным штрафам и наложению регуляторных предписаний, которые требовали от банка исправить ситуацию.

Заметим, что это не первый случай в истории банков. Несколько лет назад крупный испанский банк Santander ошибочно продублировал переводы 75 тысячам работникам из 2 тысяч британских компаний. Суммарно они получили 175 млн долларов. Стоит добавить, что все переводы были осуществлены на Рождество.

Заметим также, что РБК-Украина писало, что мошенники продолжают использовать различные методы для похищения конфиденциальной информации с банковских карт украинцев.

Самыми распространенными схемами являются телефонное мошенничество и фишинг. О том, как работают банковские мошенничества в Украине, можно узнать в материале РБК-Украина.

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