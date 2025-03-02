В Британии раскрыли подробности саммита с Зеленским в Лондоне

В Лондоне в воскресенье, 2 марта, состоится саммит по Украине. В нем примут участие лидеры более 10 государств, руководство ЕС и НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительство Великобритании.

"В партнерстве с нашими союзниками мы должны усилить подготовку к европейскому элементу гарантий безопасности вместе с продолжением дискуссий с США. У нас есть возможность объединиться, чтобы обеспечить справедливый и длительный мир в Украине, который гарантирует их суверенитет и безопасность", - заявил Стармер.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер утром 2 марта встретит премьера Италии Джорджу Мелони на Даунинг-стрит. Затем присоединятся другие лидеры.

Также будет присутствовать министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Европейского совета Антониу Кошту.

Как отмечает правительство, в саммите примет участие президент Украины Владимир Зеленский, а также лидеры Франции, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Польши, Испании, Канады, Финляндии, Швеции, Чехии и Румынии.

Саммит в Лондоне

Напомним, в воскресенье, 2 марта, премьер-министр Великобритании Кир Стармер собирает в Лондоне саммит по Украине. Он состоится после спора Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме 28 февраля.

Как отмечает Sky News, страны Балтии были "недовольны" тем, что их не пригласили на саммит по Украине.

Зеленский прибыл в Лондон в субботу, 1 марта. Он встретился со Стармером. Украина и Великобритания подписали соглашение о предоставлении 2,26 млрд фунтов стерлингов (более 2,8 млрд долларов) на оборону.

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