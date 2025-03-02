Британия собирает "коалицию желающих" для обеспечения мирного соглашения в Украине

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер подтвердил планы по созданию "коалиции желающих" для обеспечения любого мирного соглашения в Украине. Соединенное Королевство будет играть в ней ведущую роль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

"Мы сделаем больше - будем развивать коалицию желающих для защиты соглашения в Украине и обеспечения мира", - отметил Стармер.

По словам премьера, не все страны смогут сделать вклад в "коалицию желающих". Однако он без критики и с полным уважением принимает позицию других государств, которые не могут сделать свой вклад в виде отправки военных в Украину,

"Напротив, те, кто готов, уже сейчас активизируют планирование с максимальной срочностью. Великобритания готова поддержать это, привлекая военный контингент на местах и авиацию вместе с другими партнерами", - подчеркнул Стармер.

Кроме того, политик отметил, что европейские лидеры на саммите договорились продолжать предоставление военной помощи и усиливать экономическое давление на Россию. Также они также отметили, что Украина должна участвовать в любых мирных переговорах.

Военный контингент

Ранее Стармер заявил, что в случае любого мирного соглашения Великобритания готова отправить военный контингент в Украину, который может быть подкреплен авиацией.

Он также отметил, что для того, чтобы достичь успеха, эти усилия должны быть поддержаны со стороны Соединенных Штатов Америки.